عربي ودولي

روحاني: أعداء إيران لن يحققوا أهدافهم أبداً

| سانا

الثلاثاء, 19-03-2019

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أعداء إيران لن يحققوا أهدافهم في إيران أبداً، مشدداً على أن الشعب الإيراني وعلى مر سنوات نضاله لا يزال صامداً وثابتاً في وجه المؤامرات التي تستهدف بلاده.
وقال روحاني في تصريح له أمس في ختام الاجتماع الأخير للحكومة في العام الإيراني الحالي أن الأعداء حاولوا وبقوة منع تقدم هذه البلاد وسلب الراحة والأمن والاستقرار من الشعب الإيراني.
وأوضح روحاني أن الولايات المتحدة انسحبت من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران وفرضت بحسب زعمها أشد العقوبات على الشعب الإيراني معتقدة أنه بإمكانها العودة إلى إيران إذا استمرت بفرض الحظر وهذا لن يتحقق أبداً.
وأضاف الرئيس الإيراني: إن طهران تعتزم صياغة دعوى قضائية عبر الإدارة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزيري العدل والخارجية ضد واشنطن لارتكابها جريمة ضد الإنسانية على خلفية الحظر الذي تفرضه على إيران، مبيناً أن الدعوى ستتضمن كل المواضيع على نحو شفاف وستحدد ما يجب القيام به مستقبلاً.

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