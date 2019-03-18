قتيل بإطلاق نار في هولندا.. وألمانيا تعزز إجراءات الرقابة على حدودها معها

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار «قد يكون إرهابياً» في حي سكني بمدينة أوتريخت وسط هولندا، أمس الإثنين، حسب بيانات الشرطة.

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مايك روتريه الذي دعا أعضاء حكومته إلى اجتماع طارئ، «نشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة»، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمني في أوتريخت إلى أعلى مستوى.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الشرطة الهولندية اعتقلت رجلاً يشتبه به في تنفيذ هجوم إطلاق النار في أوتريخت.

وتناقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر في الشرطة الهولندية مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم إطلاق النار في المدينة.

وقالت شرطة أوتريخت: إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان، مرجحة بمقتل شخص على الأقل ووقوع عدة إصابات أخرى نتيجة إطلاق نار في حي سكني في المدينة.

وأضافت الشرطة: إنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم كما عززت من إجراءاتها الأمنية في المطارات والمرافق العامة الحيوية.

كما رجحت الشرطة أن تكون لدى المنفذ دوافع إرهابية ولم تستبعد وجود مسلحين آخرين.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق إن إطلاق نار وقع في العديد من المواقع في أوتريخت.

وقالت الإذاعة الهولندية: إنه تم تعزيز إجراءات الأمن عند مقر الحكومة في لاهاي.

وتناقلت وسائل إعلامية أنباء أن شرطة المدينة أوعزت للمدارس في المدينة إغلاق أبوابها.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

في السياق أعلنت الشرطة الألمانية رفع درجة التأهب والرقابة على الحدود مع هولندا عقب إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

ونقلت وكالة «تاس» عن متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية قولها: «نتبادل المعلومات مع زملائنا في هولندا، وكذلك مع شرطة ولاية شمال الراين- وستفاليا الفيدرالية.. عززنا السيطرة في مناطق مدينتي كليف وآخن (الحدوديتين)».

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولاسيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل التي شهدت تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.