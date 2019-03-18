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الحكومة تصرف اعتمادات المشاريع مع نيسان … «الإسكان»: المرحلة القادمة تتسع للجميع والأولوية للسوريين

| صالح حميدي

الثلاثاء, 19-03-2019

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن مباشرة الحكومة بصرف الاعتمادات الخاصة بمشاريع جهات القطاع العام بداية شهر نيسان القادم بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بعد نقاشات تناولت هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط.
وخلال كلمة له في مؤتمر المقاولين في ريف دمشق أكد عبد اللطيف أن حجم الأعمال في المرحلة القادمة يتسع للجميع والأولوية للسوريين وخصوصاً شريحة المقاولين، مشدداً على ضرورة تأسيس شركات مقاولات متكاملة وإعادة هيكلة القائمة على صعيد البنى الإدارية والفنية والمالية والقانونية.
وأشار عبد اللطيف إلى حل معضلة فروقات الأسعار نهائياً عبر الالتزام ببنود وفقرات قانون العقود الناظم لهذا الموضوع.

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