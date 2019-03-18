المساعدات تتدفق على المهجرين العائدين إلى مناطقهم

أكدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أن متطوعيها وزعوا مواد غذائية ومواد للإقامة على 3665 أسرة عائدة إلى قرى سملين وزمرين وجدية وكفر شمس وأم العوسج وكفر ناسج ودير العدس في الريف الشمالي الغربي لدرعا.

وبينت المنظمة، في بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أن المساعدات تم تقديمها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف والمجلس الدنماركي للاجئين والصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر النرويجي، مشيرة إلى أنه لا يزال العمل جاريا على توزيع مساعدات مماثلة إلى عائلات عائدة أخرى.

في شأن متصل أفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية، أنه وزع 500 سلة غذائية على سكان قرية البيضا بريف حماة.

وفي بيان له أمس، نقلته وكالة «سبوتنيك»، أكد المركز أمس عودة 770 لاجئاً إلى سورية من الخارج «خلال الــ24 الساعة الماضية» بالإضافة إلى عودة 145 نازحاً من الداخل إلى مناطق إقامتهم الدائمة.