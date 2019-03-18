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نائب يرفع لهجته تجاه وزير المالية لخلاف معه بوجهات النظر! … مجلس الشعب يوافق على مواد الإدخال المؤقت للبضائع

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 19-03-2019

خفّف بعض النواب في مجلس الشعب من لهجتهم حول مشروع قانون الجمارك الذي يناقش تحت القبة، فعمّ الهدوء على الجلسة واقتصرت المناقشات على بعض الصياغات.
وأقر المجلس أمس المواد المتعلقة بإدخال المواد والبضائع بشكل مؤقت، في حين أعاد المادتين 148 و149 المتعلقتين بإعادة التصدير للجنة المشتركة التي ناقشت القانون قبل عرضه تحت القبة لإقراره لإعادة صياغتهما، علماً بأنه صوّت على المادة 148 إلا أن النظام الداخلي يسمح بإعادة النقاش في حال كانت التي تليها متعلقة بها. ولم تخل الجلسة من بعض المواقف اللافتة، إذ ارتفعت حدة لهجة النائب محمد خير العكام أكثر من مرة تجاه وزير المالية مأمون حمدان نتيجة الاختلاف في وجهات النظر في بعض المواد. وأثناء الجلسة تم تعديل بعض الصياغات مثل استبدال عبارة «المدير العام» «بالمجلس» وخصوصاً في تحديد بعض الشروط المتعلقة بالإدخال المؤقت.

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