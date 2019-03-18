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تراجع إشغالات الأملاك العامة 300 بالمئة .. حملة لمحافظة حمص على إشغالات الأرصفة

| حمص- نبال إبراهيم

الثلاثاء, 19-03-2019

أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أن دائرة الأشغال بمجلس المدينة تؤازر قسم شرطة المدينة بإزالة الإشغالات على الأرصفة بأحياء المدينة وخصوصاً المكتظة بالسكان، مبيناً أنه تم جرد كل المحال فيها وتوجيه إنذارات لغير المرخصة وإعطاء مهلة لأصحابها إما بالترخيص أو العودة لمحالهم القديمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف البواب أنه تم تنظيم 750 ضبط إشغال للأملاك العامة في العام الماضي في حين بلغت بالعام الحالي 240 ضبطاً، مضيفاً: في حال تكرار المخالفة من أصحاب المحال التجارية يتم إغلاق المحل لمدة 7 أيام وفي حال التكرار بعد ذلك يتم استئناف الإغلاق لمدة 15 يوماً وأنه تم إغلاق 10 محال.
وأوضح أن البسطات الشاغلة للأرصفة تتم إزالتها ومصادرتها بشكل كامل.

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