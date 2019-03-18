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دمشق: دعم أميركا لـ«الخوذ البيضاء» لن يثنينا عن مكافحة الإرهاب

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

أكد ناطق رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن تقديم أميركا مؤخراً خمسة ملايين دولار أميركي لما تسمى «منظمة الخوذ البيضاء» ذراع المهام الخاصة لتنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين يؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تراهن على دعم الإرهاب لتحقيق أجنداتها الخاصة في سورية والمنطقة ولخدمة مصالح الاحتلال «الإسرائيلي».
ووفق وكالة «سانا» للأنباء، شدد الناطق الرسمي على أن الخطوة الأميركية اليائسة التي أعقبت خطوة مشابهة لمشيخة قطر، لن تثني سورية عن المضي بلا هوادة في محاربة الإرهاب والاحتلال الأجنبي حتى تطهير آخر شبر من أراضيها من رجسه وإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع الوطن وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى بيوتهم».

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