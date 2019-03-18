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17 مليون دولار منحة صينية لاحتياجات إنسانية

| الوطن

الثلاثاء, 19-03-2019

وقّع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني والسفير الصيني بدمشق فيونغ بياو أمس اتفاقية تعاون اقتصادي وفني، تقدم بموجبها الصين منحة مالية بقيمة 17 مليون دولار «أي نحو من 7.4 مليارات ليرة على أساس سعر صرف رسمي بـ435 ليرة للدولار» لتمويل مجموعة من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكد الصابوني أن هذه المنحة هي الثالثة التي تقدمها الصين لسورية منذ عام 2016.
ووصف السفير فيونغ العلاقات بين البلدين بالإستراتيجية بعيدة المدى، مبيناً أن المساعدات المقدمة من بلاده لسورية تعبر عن المشاعر التي يكنها شعبه للشعب السوري وستواصل تقديم ذلك حتى تستعيد سورية عافيتها.

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