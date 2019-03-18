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العراق يؤكد أن فتح معبر البوكمال «خلال أيام»

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن «أمن الحدود مهم جداً وهو ممسوك من قبل القوات الأمنية العراقية والجيش العربي السوري، وستشهد الأيام القليلة القادمة فتح المنفذ الحدودي واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين وقد تم تشكيل لجان من الطرفين».
واعتبرت وكالة «أ. ف. ب» للأنباء أن حديث الغانمي خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه بنائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبد اللـه أيوب، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في دمشق أمس إشارة إلى معبر البوكمال.
ووفق وكالة «سانا» قال أيوب في المؤتمر الصحفي: إن «الورقة المتبقية مع القوات الأميركية هي «قوات سورية الديمقراطية – قسد» وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض، وخيارنا أن نعيش كسوريين مع بعضنا بعضاً إلى الأبد وفق مشيئتنا وليس وفق مشيئة الآخرين».
من جانبه قال باقري: «سنبقى إلى جانب سورية ما دامت الدولة السورية تطلب ذلك».

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