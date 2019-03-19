أعلنت مديرية الثقافة في طرطوس عن مسابقة «المجاهد الشيخ صالح العلي للشعراء الشباب»، بشرط ألا يكون المشارك قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره حتى تاريخ 17 نيسان، ولا يقبل أكثر من قصيدة واحدة للمشارك على ألا تزيد على 400 كلمة، وألا يذكر اسم المشارك على صفحة القصيدة وإنما يرفق معلوماته الشخصية في ملف خاص، وتقبل المشاركات لغاية الرابع من شهر نيسان المقبل عبر البريد الإلكتروني cult. tar@gmil. com أو في ديوان المديرية.

ويمنح الفائز الأول جائزة نقدية قدرها 35 ألف ليرة ويمنح الثاني 30000 ليرة والثالث 25000 ليرة.