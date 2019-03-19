بيت السينما يقدم «شجرة الحياة» في كندي دمشق

في أسبوعه الثاني عشر، وفي عرض آخر من عروض الـ35 ملم ضمن نشاط «بيت السينما»، يعرض فيلم «شجرة الحياة» لمخرجه الشهير تيرانيس ماليك في الخامسة من مساء يوم غد في صالة سينما كندي دمشق.

الفيلم تحول لكلاسيكية من كلاسيكيات السينما العالمية، ونال مخرجه عنه جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وتم ترشيحه لثلاث جوائز أوسكار (أفضل إخراج، أفضل فيلم وأفضل تصوير).

«بيت السينما» مشروع سينمائي أطلقته المؤسسة العامة للسينما بإدارة الناقد فراس محمد، يعرض فيه العديد من الأفلام المحلية والعربية والعالمية، ويهدف عرضها مع ما يليها من ندوات حوارية إلى إحداث حراك سينمائي تثقيفي فاعل وخاصة لدى شريحة الشباب المهتم بالسينما.