نجم سلة الوحدة: فريقنا سيكون بين الأقوياء ولسنا بحاجة لمدرب أجنبي

لم يكن أشد المتشائمين بسلة رجال الوحدة يتوقع أن تخسر أمام فريق الاتحاد في أولى مباريات الفريقين بالدوري، وخاصة أن الفريق استعاد توازنه، واللاعبون بدؤوا يدخلون في مرحلة جديدة بعد مشاركتهم في دورة دبي الدولية الأخيرة، التي كانت مذاكرة مهمة للفريق قبل انطلاقة الدوري.

«الوطن» حيال هذه الخسارة وأمور أخرى التقت نجم الفريق علاء إدلبي وأجرت معه الحوار التالي:

ما سبب خسارتكم أولى مبارياتكم بالدوري أمام الاتحاد؟

فريقنا لم يكن موفقاً، وكان هناك قلة تركيز من جميع اللاعبين، إضافة إلى أن الاتحاديين كانوا في قمة عطائهم، وسجلوا وتمكنوا من الفوز.

هذا يعني أن فريقكم لم يصل للجاهزية التي تؤهله خوض لقاءات قوية؟

فريقنا بدأ تحضيراته مبكراً، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، ومستوانا يتصاعد من يوم لآخر.

هل تعتقد أن الفريق بحاجة لمدرب أجنبي هذا الموسم؟

لا أبداً لسنا بحاجة إلى أي مدرب أجنبي، الكوتش عدي خباز من خيرة المدربين، ولديه خبرة كبيرة، وهو قادر على وضع الفريق في دائرة المنافسة، لكنه بحاجة بعض الوقت، وخسارة واحدة لا تعني شيئاً، فالدوري طويل، وما زلنا في بدايته، وفريق الوحدة معتاد أن يكون بين الأقوياء لا محالة.

ماذا تتوقع أن تحقق سلة الوحدة هذا الموسم من نتائج؟

لا نستطيع أن نحكم على أي فريق من مباراة واحدة، الدوري طويل كما قلت لك، وفريقنا يضم طاقات كبيرة، لم تظهر بعد، لكن هناك مشكلة اللاعبين الصغار هي التي تؤثر فينا.

هذا يعني أنك لست مع قرار اتحاد السلة بخصوص مشاركة اللاعبين الصغار؟

طبعاً لست معه، وأنا ضد هذا القرار، لأنه لا يمكن أن يأتي بأي شيء جديد للأندية، في المربع الذهبي لا يوجد لاعبون صغار، وكان من المفروض على اتحاد السلة تطبيق هذا القرار على المنتخب الوطني، ويرى نتائجه على أرض الواقع، ومن ثم يطبّقه على الأندية.

ما سبب عدم مشاركتك مع الفريق بدورة دبي الدولية الأخيرة؟

خسارة كبيرة لي لأني لم أشارك في هذه البطولة، بسبب الإصابة التي ألمت بي قبل انطلاقتها بأيام قليلة، وحالياً أنا بخير بعد إعادة التأهيل، وألعب مع فريقي الذي قدم مستوى جيداً في البطولة.

هل أنت مع وجود اللاعب الأجنبي مع أنديتنا؟

طبعاً أنا مع وجوده لأنه سيعطي نكهة خاصة لمباريات الدوري، إضافة إلى أن اللاعبين سيستفيدون من فرصة الاحتكاك معه، والسلة اللبنانية وصلت لهذا المستوى بفضل وجود اللاعبين الأجانب، لكن علينا أن ننتقي اللاعب الجيد والمهاري الذي يفيد أنديتنا ويرفع مستواها، لا أن يكون مستواه يقارب مستوى اللاعب المحلي، بذلك نكون خسرنا الأموال الكثيرة، ولم نربح أي فائدة فنية.

كيف ترى مستقبل اللعبة بشكل عام؟

يبدو أن مستقبل اللعبة بات متعلقاً في القوانين التي يصدرها اتحاد السلة، وأكبر دليل قرار إشراك اللاعبين الشباب مع دوري الرجال بصفة إلزامية، وهذا الشيء جعل اللاعب الشاب لا يهتم بمستواه لكونه بات مدركاً بأنه سيلعب مع الفريق من دون أي ضغوطات من المدرب لأن القرار ينص على مشاركته بغض النظر عن مستواه، وهذا القرار بدأت نتائجه السلبية تظهر، وأكبر دليل خسارة الاتحاد أمام الثورة لكونه أشرك لاعبيه الشباب، لذلك لابد من إعادة النظر بهذا القرار حتى تستطيع الأندية العمل بطريقة أفضل.

هل تنوي الانتقال لناد آخر بعد نهاية الموسم الحالي؟

أنا حالياً مرتبط مع نادي الوحدة، وأنا لاعب محترف ألعب بالنادي الذي يحقق لي رغباتي، ونادي الوحدة بيتي الثاني، لكن نحن نعيش في عصر الاحتراف، والكلام بشأن انتقالي سيكون مع نهاية الموسم الحالي.