ارتفاع في أسعار اللحوم والمواد الغذائية في الحسكة

شهدت أسواق الحسكة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والفاكهة والخضر والمواد الغذائية الاستهلاكية الأخرى، وبيّن تجار سوق الجملة في الحسكة أن عملية البيع مرتبطة ارتباطاً مباشراً بصعود وهبوط سعر الدولار في السوق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة إغناطيوس كسبو لـ«الوطن» أن المواد الغذائية الاستهلاكية متوافرة في أسواق الحسكة وتكاد تكون أسعارها مستقرة ومناسبة للمواطن، وإن شهدت ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الأساسية للمستهلك، لافتاً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الصرف وفروق العملات، إضافة إلى الإتاوات المفروضة على البضائع التي تدخل إلى المحافظة، وهذا كله يعود إلى عدم انضباط الحركة التجارية نتيجة لحالة الطرق البرية التي تربط المحافظة بالداخل، ومن قبل التجار أيضاً وتحكمهم بالأسعار حيال ذلك، ما دفعهم إلى إضافة حجم ما يُدفع من إتاوات على تلك البضائع الداخلة إلى المحافظة وقد تراوحت الزيادة بين ٧ – ١٠ بالمئة.

وأوضح كسبو أن أسعار اللحوم الحمراء متفاوتة من مكان إلى آخر من أسواق مدينة الحسكة وهي تتراوح بين ٣٠٠٠ – ٣٥٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد وأحياناً تعبر هذا الرقم بحسب موقع البائع في المدينة، وهذا ينطبق على مادة لحوم الفروج أيضاً الذي تتراوح أسعارها بين ٧٠٠ – ٧٥٠ ليرة للكيلو غرام الواحد، قبل ارتفاعه مؤخراً إلى ٨٠٠ ليرة، وهذا ينطبق أيضاً على أسعار الخضر والفاكهة والمواد الغذائية الاستهلاكية الأخرى وفق نسب تلك الزيادة.

وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك عماد الدرعان أن الدائرة سيّرت خلال شهر شباط الماضي ٥٥ دورية تموينية ضمن نطاق مجال عملها وحققت تنظيم ١١ ضبطاً مباشراً، بحق عدد من مالكي المحال التجارية لبيع الجملة والسمانة والمواد الغذائية الأخرى، تخص الامتناع عن بيع الخبز التمويني والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيّد بالتعليمات الإدارية وحيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة، كما نظمت ١٥ ضبطاً لعيّنات تخص مواد غذائية متنوعة وخبزاً تموينياً، ٣ منها مخالفة و١٠ مطابقة للمواصفات و٢ قيد التحليل المخبري في المديرية، بغية تحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.