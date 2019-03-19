محادثات بين المحافظة وشركة تطوير عقاري لبناء 2400 وحدة سكنية في وادي الجوز

كشف مدير هيئة التطوير العقاري بالمنطقة الوسطى مختار حوراني لـ«الوطن» عن محادثات تتم بين محافظة حماة وشركة تطوير عقاري لبناء 2400 وحدة سكنية في مشاع وادي الجوز موزعة على ثلاثة نماذج (سكن درجة أولى وثانية وثالثة) وتؤمن السكن لـ12 ألف نسمة بمساحة طابقية 286500م2، تبلغ مساحة الأبنية المدرسية ورياض الأطفال فيها 3,36 هكتارات والحدائق والمساحات الخضراء 3,48 هكتارات وخدمات عامة بمساحة 1,56 هكتار وخدمات سياحية بمساحة 2,1 هكتار وخدمات تجارية بمساحة 0,6 هكتار ومساحة الطرق الإجمالية 7,2 هكتارات.

وبيَّن حوراني أنه بناءً على البرنامج التخطيطي السابق، تم تقدير الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ المشروع نحو 60 مليار ليرة حسب الأسعار الحالية، وتم الإعلان عن المشروع للمرة الأولى والثانية ولم يتقدم أحد وهو في مرحلة التراضي.

وأكد حوراني أن مشروع وادي الجوز هو المنطقة الوحيدة المعلنة حالياً، وتم إحداثها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بمساحة 30 هكتاراً وتقع في الجهة الشمالية لمركز مدينة حماة، ولهذه المنطقة أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية بسبب قربها من نهر العاصي وإمكانية استخدام البناء الطابقي فيها بارتفاعات عالية لكون الميول فيها بحدود 7% ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين ولشركات التطوير العقاري، كما يتوافر بجوارها كل المؤهلات للبنية التحتية الربط الطرقي والمياه والصرف الصحي والكهرباء.

كما أشار إلى تشكيل لجنة فنية وقانونية من هيئة التطوير العقاري والمحافظة ومجلس مدينة حماة والشركة المطوِّرة، مهمتها إعداد مذكرة التفاهم بين مجلس المدينة والمطور العقاري ودراسة العروض المقدمة من قبلها، لإيجاد صيغة مجدية للعمل تحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية بالمشروع.

وأشار المدير العام للهيئة إلى أن سبب تأخر عملية التطوير العقاري يعود للظروف والأحداث التي شهدتها سورية، لأن البناء والتطوير بحاجة لاستقرار أمني واقتصادي.