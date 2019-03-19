خلال اجتماع مع مديري المصارف ومؤسسات التمويل الصغير … «المركزي»: مستعدون لمراجعة أي قرار أو إجراء وتصويبه

استعرض حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول خلال لقائه أمس مديري المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف بما فيها تنشيط الإيداعات بالقطع الأجنبي ورفع قيمة الفوائد عليها.

وبحسب بيان صحفي (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر واستمرار التنسيق لتعزيز الثقة المتبادلة التي عكف المركزي على انتهاجها في الفترة الأخيرة، ومشاركة المصارف العاملة في اتخاذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بمعالجة القضايا المصرفية، والاستعداد لمراجعة أي قرار أو إجراء وتصويبه، وقيامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصين عملها ضد أي محاولة لاستغلال هذه القرارات والإجراءات وعدم التراخي في اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين.

وبيّن حاكم المصرف أهمية الخطوات المتخذة في إرساء دعائم السياسة النقدية الجديدة والتي يتم بناؤها وفق دراسات للواقع وتحليله وإيجاد السبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري بصورة عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة.

بدورهم أعرب مديرو وممثلو المصارف عن ثقتهم بأهمية العمل المشترك مع المصرف المركزي كشركاء وداعمين للمصرف وتوجهات السياسة النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.