فنزويلا تعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية في أميركا

أعلنت فنزويلا أمس عن استيلاء عناصر من المعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن بالقوة على مقرات بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأميركية في انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الحكومة الفنزويلية قولها في بيان أمس: إن «جمهورية فنزويلا البوليفارية تبلغ المجتمع الدولي بأن بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أشخاص يتمتعون بدعم من الحكومة الأميركية ويعملون كوكلاء لمصالحها السياسية في انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، مطالبة واشنطن بالامتثال للالتزامات القانونية باتخاذ تدابير لوقف الاستيلاء على هذه المباني.

وأشار البيان إلى أن فنزويلا ستحتفظ بحقها باتخاذ «إجراءات قانونية مماثلة على أراضيها».

من جهة أخرى أعلن رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية «ديوسدادو كابيلو» أمس أنه لا يستبعد أن تشن الولايات المتحدة قريباً هجمات جديدة على منشآت البنية التحتية في البلاد بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومترو الأنفاق.

وقال كابيلو في مؤتمر صحفي بكاراكاس: إن «ما يحدث في فنزويلا ليس عرضياً، لقد حاولت الولايات المتحدة بالفعل مهاجمة الرئيس نيكولاس مادورو شخصياً في الرابع من آب 2018 إضافة إلى عدد من الهجمات الأخرى من أجل إلحاق الضرر ببلادنا»، مشيراً إلى أن الحادث الأخير الذي وقع في أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد «كان نتيجة لهجوم إرهابي شنته الولايات المتحدة».

كما اتهم كابيلو واشنطن بنشر معلومات كاذبة عن مقتل79 شخصاً خلال انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا.

وتواجه فنزويلا تدخلات أميركية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو الذي يرفض الخضوع لإملاءات الإدارة الأميركية وسياساتها.