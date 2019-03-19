بيونغ يانغ: ما من مبرر لاستمرار كامل العقوبات علينا

قالت كوريا الديمقراطية أمس الثلاثاء إنه «لم يعد هناك ما يبرر» استمرار كامل العقوبات المفروضة عليها في ظل وقف تجاربها النووية والصاروخية خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.

وقال الدبلوماسي الكوري الديمقراطي يو يونج شول رداً على كلمة لمسؤولة أميركية كبيرة في مجال الحد من التسلح خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة لنزع السلاح إنه ينبغي التعامل مع القضايا بين البلدين واحدة تلو أخرى من أجل بناء الثقة.

وقال يو: إن الولايات المتحدة «خرجت بحجة منافية للعقل بأن تخفيف العقوبات مستحيل قبل نزع السلاح النووي» وذلك خلال قمة هانوي الشهر الماضي بين الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للحد من التسلح يليم بوبليت قالت في وقت سابق أمس إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لكوريا الديمقراطية هو التخلي عن جميع أسلحتها للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.

وحثت بوبليت الدول على وقف أي تعاون في مجال السلاح أو المجال العسكري مع كوريا الديمقراطية، وقالت: «أنتم تنتهكون قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي تحظر بوضوح مثل هذا التعامل».