عربي ودولي

الكيان قلق من سلاح بحري مصري جديد

| وكالات

الأربعاء, 20-03-2019

قالت صحيفة «معاريف» إن مؤسسة العدو العسكرية الإسرائيلية تنظر بقلق بالغ لاستلام مصر غواصتين حربيتين من ألمانيا، لأن ذلك سيشكل تحدياً جدياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل.
ووفقاً لتقرير نشره راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، فإن الغواصات الألمانية الجديدة المباعة لمصر ستتحدى البحرية الإسرائيلية في المستقبل وستؤدي لاختلال في الميزان العسكري.
وهاجم رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: إن هذا الأمر خطير جداً ويضر بأمن «إسرائيل»، وسيؤدي إلى إحباط التفوق الإسرائيلي في البحر الأحمر. وأشار إلى أن كل هذا يتم من وراء ظهر «مؤسسة الدفاع الإسرائيلية»، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق لتبيان «فيما يبدو أنه أخطر فضيحة فساد في تاريخ الدولة، حيث لم يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي لإيقاف صفقة الغواصات لمصر».
وتسلمت مصر قبل عامين غواصتين من ألمانيا من طراز «تايب 209»، في إطار صفقة تعاقدت عليها مع برلين تشمل 4 غواصات حديثة.

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