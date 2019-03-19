عربي ودولي

اعتقال لبناني تجسس على حزب الله لمصلحة إسرائيل

| وكالات

الأربعاء, 20-03-2019

أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني عن اعتقال كندي من أصل لبناني في إطار عمليات مكافحة التجسس لمصلحة المخابرات الإسرائيلية.
وقالت المديرية في بيان لها أمس: «نتيجة للمتابعة الدقيقة والمكثفة، تم توقيف (ف. ج) مواليد 1978 بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية».
وبالتحقيق معه اعترف بأنه خلال عام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن. ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في الاستخبارات الإسرائيلية.
كما أكد أنه تم تكليفه بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وجمع المعلومات الأمنية لمصلحة المخابرات الإسرائيلية، والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون آراد. من جهة أخرى جددت جبهة العمل الإسلامي في لبنان رفضها التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية مؤكدة أن الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المقبلة إلى لبنان تأمين مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي والضغط على المقاومة.
وقالت الجبهة في بيان لها: إن بومبيو سيحاول خلال زيارته ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن المقاومة تمثل رأس الحربة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي وتشكل خطراً عليه من خلال الثلاثية الدفاعية «الجيش والشعب والمقاومة».

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