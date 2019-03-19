أكثر من مئة ألف طفل يمني يموتون سنوياً بسبب العدوان السعودي

أكد وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن أكثر من مئة ألف طفل يمني يموتون كل عام بسبب العدوان السعودي والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتوكل قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء: إن «خمسين بالمئة من القطاع الصحي تعرض للتدمير» مشيراً إلى أن 97 بالمئة من معدات المستشفيات اليمنية تجاوزت عمرها الافتراضي ولا يمكن صيانتها أو تبديلها بسبب العدوان والحصار.

ولفت المتوكل إلى أن قوى العدوان تمارس الإجرام بحق اليمنيين وتمنع دخول أجهزة صحية بعينها ويفقد بغيابها الكثير من المواطنين حياتهم مطالباً المنظمات الدولية بالالتزام بالخطة الصحية التي تم إعدادها وفق الاحتياجات. ويشن التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدواناً على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف الضحايا وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية. في هذه الأثناء قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون في عملية هجومية وكمين للجيش اليمني واللجان الشعبية على جبهة نجران شمال اليمن.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على أحد مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة السديس بنجران خلال عملية هجومية على مواقعهم وتمكنوا من تدمير آليتين عسكريتين وقتل وجرح عدد منهم.

كما قتل ثلاثة ضباط من قوات العدوان السعودي و 12 مرتزقا في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية بنجران.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله: إن «ثلاثة ضباط سعوديين و 12 مرتزقاً لقوا مصرعهم في العملية الهجومية على موقع مستحدث بالقرب من رقابة مراش بنجران».

وكان ثلاثة من قوات العدوان السعودي وعدد من مرتزقته قتلوا جراء قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية على شرق جبل الدود في جيزان. في سياق آخر تمكنت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان السعودي بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.