القبض على أربعة إرهابيين ومقتل ضابط وجنديين بهجوم مسلح شمال بغداد … تجدد الاشتباكات بين «وحدات حماية سنجار» والقوات العراقية

بينما قتل ضابط وجنديان في الجيش العراقي، أمس إثر هجوم مسلح في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي و«وحدات حماية سنجار – يبشة»، بعد أقل من يومين على الاشتباك الأول الذي حصل بينهما، كما ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش خلال عمليات في محافظتي نينوى وبابل.

وقال المصدر، إن «جنديا عراقيا قتل في اشتباكات اليوم «أمس» وأصيب أربعة آخرون»، مبينا أن «قوات حزب العمال الكردستاني نشرت قناصتها على أطراف القضاء»، وأضاف أن «الاشتباكات أدت كذلك إلى حرق عجلة تابعة للجيش العراقي».

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت مقتل جنديين في اشتباكات وقعت مع قوات حماية سنجار التابعة لـ «حزب العمال الكردستاني».

وقالت خلية الإعلام في بيان لها: إن «قوة من حزب العمال الكردستاني، اعتدت الأحد على نقطة تفتيش الفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود تلك القوة بالحصول على الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة».

وأكدت الخلية، أن «تلك القوة دهست الجندي واعتدت على النقطة الأمنية، الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من القوات الكردية».

في هذه الأثناء قتل ضابط وجنديان في الجيش العراقي، أمس إثر هجوم مسلح في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـRT إن «هجوما مسلحا شُن على قوة من الجيش العراقي كانت تقوم بعملية دهم وتفتيش في قضاء الطارمية التابع للعاصمة بغداد»، وأضاف أن «ضابطا وجنديين قتلوا بالإضافة إلى جرح خمسة جنود».

وأكد المصدر إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث.

كما شهدت بغداد في وقت سابق اعتقال إرهابي متورط في التفجيرات والتهجير في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة.

في هذه الأثناء ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش خلال عمليات في محافظتي نينوى وبابل.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان: إن «قوة أمنية في محافظة نينوى وبناء على معلومات استخباراتية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قضائية وحولتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وفي محافظة بابل تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب خلال عملية أمنية في منطقة عجرش بناحية جبلة شمال المحافظة.

وكانت القوات العراقية قضت الأحد على أربعة إرهابيين خلال عملية استباقية فى محافظة ديالى وقبضت على ثمانية آخرين في بابل وبغداد.