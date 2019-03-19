المعلم يبحث مع ماورير العلاقات بين سورية ولجنة الصليب الأحمر

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير علاقات التعاون القائمة بين سورية واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستقبل المعلم أمس ماورير والوفد المرافق له، و«بحث معه علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية العربية السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يساعد في تحسين الوضع الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية والمعيشية للمواطنين السوريين المتضررين من الأزمة الناتجة عن الحرب الإرهابية والممارسات الإجرامية للمجموعات المسلحة التكفيرية»، وذلك بحسب وكالة «سانا» للأنباء.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات عبد المنعم عنان ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.

وفي وقت لاحق من يوم أمس، التقى المقداد رئيس اللجنة والوفد المرافق له، وعبر له في بداية اللقاء عن تقدير الحكومة السورية للجهود التي تبذلها اللجنة في المجال الإنساني في سورية، مشيراً إلى حرص الجمهورية العربية السورية على تسهيل عملها والاستمرار في تعميق أواصر التعاون المشترك المبني على الثقة المتبادلة.

ونوه المقداد بالتطور المستمر والنشط لعمل اللجنة في مجال التوعية بأهمية القانون الإنساني الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني من خلال تنظيم عدد من ورشات العمل في هذا المجال مع الجهات الوطنية السورية ذات الصلة.

بدوره عبر ماورير عن تقديره للعلاقات التي تربط بين سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لعمل اللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على الاستمرار في توسيع عملياتها ونشاطاتها في سورية على مختلف الأصعدة بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.