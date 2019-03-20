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حمامة زاجل تباع بسعر خيالي

| وكالات

الخميس, 21-03-2019

أصبحت حمامة فلامندية تدعى «أرماندو» أغلى حمامة تباع على الإطلاق في العالم، إذ بيعت بمبلغ خيالي بلغ 1.25 مليون يورو.
واشترى «أرماندو» مواطن صيني في مزاد علني لدار «Pipa» في مدينة كنيسيلار التابعة لإقليم الفلامندي البلجيكي.
وبدأ المزاد وبعد دقائق قليلة من الافتتاح، ارتفع سعر الحمامة إلى 300 ألف يورو.
وبلغ ثمن حمامة الزاجل، 532 ألف يورو، وبعد أكثر من ساعة، ارتفع السعر لأكثر من الضعف.
وتعد الحمامة «أرماندو»، البالغة من العمر 5 سنوات، من أفضل اللاعبين في تاريخ سباقات الحمام، وفازت بالعديد من الجوائز.
ولا يخطط الشاري الصيني لزج «أرماندو» في السباقات، بل ينوي الحصول منها على ذرية جديدة من الطيور الأصيلة للمشاركة في المسابقات مستقبلاً.

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