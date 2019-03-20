غزل متبادل بين قصي خولي ونادين نجيم … سيرين عبد النور تنفي خلافها مع تيم حسن ووفاء عامر تعنّف ابنها ولطيفة ممنوعة من الغناء

حملت منشورات هذا الأسبوع العديد من القصص والقضايا والأخبار الطريفة والمثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أهم ما نشره النجوم:

غزل علني

بينما يواصل النجم السوري قصي خولي تصوير مشاهد مسلسله الجديد «خمسة ونص»، نشر صورة جديدة تجمعه بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من كواليس التصوير.

وحرص على مغازلتها قائلاً: «وهي شريكتي الغالية بحسنها وجمالها وبـ«خمسة ونص» والله ولي التوفيق».

بدورها، نشرت نادين صورة تجمعها بقصي على الثلج وعلقت عليها: «قديش تسلينا بهالنهار أنا وقصي الغالي الزميل والشريك والله يوفقنا بخمسة ونص في رمضان».

أجواء التصوير

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل «الهيبة 3»، ونفت من خلاله كل ما ينشر عن وجود توتر بين فريق العمل.

والتقطت المقطع خلال التصوير وكانت مع المخرج سامر البرقاوي وهو يشرح لها تفاصيل المشهد وما ستقوم به بعد إطلاق النار وكانت محاطة بالمصورين وتصورهم بنفسها.

وعلقت قائلة: «هيك أجواء التصوير.. المخرج سامر برقاوي ترك الكرسي المريحة وقعد معنا بالسيارة وساق فينا أثناء التصوير كرمال يعطيني تعليماته ويشرف على الأداء في الوقت ذاته من مراية السيارة».

وأضافت: «بكل بساطة بحبك وبحب اهتمامك فيي وبكل الممثلين وشكر كبير لمدير التصوير محمد مغراوي وأحمد على الكاميرا يللي يبس من القعدة يا حرام».

وكانت سيرين ردت على الأخبار التي تحدثت عن وجود خلافات بينها وبين النجم السوري تيم حسن، وعلقت قائلة: «الحب يقع بين جبل ونور.. الهيبة، والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين.. وقفوا تلفيق أخبار.. وكذب».

مدام وفاء

لم تتردد الفنانة المصرية وفاء عامر في مساندة نجلها الوحيد عمر في أول تجربة تمثيلية له حيث يشارك بالأداء التمثيلي بفيديو كليب «اشبع منها»، ووافقت على الظهور معه والمشاركة أيضاً في الأداء التمثيلي لهذا الكليب، الذي يحث الأبناء على ضرورة التعبير باستمرار لأمهاتهم عن مشاعر الحب والامتنان.

وأكدت أن نجلها كان رافضاً لفكرة حضورها معه بالكليب ولكنها أصرت عندما علمت بأن صناعه يبحثون عن فنانة تؤدي دور الأم، فقد كان لديها رغبة في مساندة المواهب الجديدة على حسب تأكيدها.

وفاء كشفت عن كواليس العمل مع ابنها، وقالت: «خلال التصوير أخطأ وقال لي يا ماما وقمت بتعنيفه لأننا اتفقنا أن يقول لي مدام وفاء أثناء التصوير».

وأضافت: «كان يرفض أن أحضر معه بالكليب وقال لي إنني نجمة كبيرة والعمل يشارك فيه وجوه جديدة ولكني أصررت على مشاركته بالأداء التمثيلي وأتمنى له كل التوفيق».

الفوتوشوب

يبدو أن الفنانة المصرية سمية الخشاب غير راضية عن شكل جسمها من دون تعديل، حيث تحرص دائماً على تغييره لتبدو أكثر نحافة.

وباتت تلجأ في الفترة الأخيرة إلى برنامج «الفوتوشوب» لإظهار صورها الجديدة التي تحرص على مشاركتها مع متابعيها على «انستغرام» بطريقة مثالية حتى من خلال اعتمادها على الخداع البصري للظهور برشاقة ونحافة مفرطة.

وباتت أكثر نشاطاً على السوشيال ميديا بالتزامن مع إطلاق أغنتيها الجديدة «بتستقوي» فتنشر صورها بشكل يومي وتسعى إلى التواصل مع متابعيها وزملائها النجوم.

إلا أنها لم تستطع إخفاء تلاعبها بصورها بشكل كبير لتبدو في غاية النحافة وذلك من خلال إجراء مقارنة بسيطة بين صورها في فترة زمنية قليلة، إضافة إلى مشاهدها في الكليب والتي أظهرت وزنها الحقيقي.

واللافت أن الخشاب لا تتمتع بزيادة مفرطة في الوزن ولا يمكن اعتبارها مكتنزة، لذلك يرى العديد من متابعيها أنها لا تحتاج لكل هذه التعديلات التي تجريها على شكلها لتبدو في غاية النحف.

بث مباشر

أطلت المطربة المصرية ساندي، على جمهورها ببث مباشر على صفحتها عبر فيسبوك، حيث ردت على متابعيها بشكل كوميدي.

في سؤال لها عن عدم ذهابها للكوافير ردت قائلة: «مش معايا فلوس علشان أروح كوافير هو في شغل أصلاً».

وعن انفصالها مؤخراً عن زوجها المخرج، وهل ندمت على ذلك قالت: «لم أندم ولم أزعل على انفصالي والانفصال حلو أنا احلويت».

كما ردت على سؤال متابع آخر: «ألبومك الجديد هينزل إمتى؟» قائلة: «مش عارفة، قال يعني إنتو بتشتروه أوي».

شائعة وفاة

استغلت بعض الصفحات على موقع الفيسبوك الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة المصرية فيفي عبده للترويج لشائعة وفاتها من أجل الحصول على تفاعل أكبر وجمع آلاف التعليقات، ونقل الشائعة بعض المواقع الإلكترونية أيضاً دون تحري الدقة.

وأكدت أنها منزعجة للغاية من هذه الشائعة ولكنها قررت عدم الرد عليها حتى لا تعطي مروجيها أي أهمية وطلبت من ابنتيها أيضاً عدم التعليق على الشائعة.

كذلك نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، ظهرت فيه مع النجمة المميزة التي بدت بصحة جيدة ومتألقة كعادتها، وراحت تضحك وتركض مع بوسي على أغنية «شو حلو».

وعلقت قائلة: «فيفي زي الفل وصحتها زي الفل وبكرة هاتكون معاكم لايف، بحبك يا فوفا يا ملكة الطاقة الإيجابية».

وكانت فيفي قد أكدت من خلال حسابها على «انستغرام» تحسن حالتها الصحية بشكل تدريجي وكتبت: «الحمد لله رب العالمين أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية وعاوزة أشكركم جداً كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا، وأنا آسفة لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللي جتلي.. بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا».

تعليقات مميزة

لا يزال مقطع الفيديو الذي نشرته مصممة الأزياء بسمة بوسيل وهي تغني أغنية زوجها تامر حسني «ناسيني ليه»، يحدث جدلاً واسعاً بين المشاهدين.

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أعربوا عن حبهم الكبير لها وشوقهم لصوتها، حيث توقفت عن الغناء بعد فترة قليلة من خروجها من برنامج «ستار أكاديمي» وارتباطها بالنجم المصري الذي طلب منها الابتعاد عن عالم الفني والتفرغ لأسرتها.

وأعربت عن سعادتها من التعليقات المميزة التي وصلت لها بعد سماع صوتها.

فضل كبير

عبر الفنان اللبناني زياد برجي عن غضبه وانزعاجه من التعليقات التي تصل لمواطنته نادين الراسي والتي لم تتوقف منذ طلاقها واستعادة حريتها مقابل منعها من رؤية طفليها.

وهاجم كل من تعرض لها ونقل كلاماً سيئاً عنها، داعياً الجميع إلى تركها وشأنها وعدم اختلاق أخبار لا تمت للحقيقة بصلة، كذلك طلب منها أن تعود كما كانت في السابق لأنه على ثقة أنها قادرة على ذلك.

وأكد أن لنادين فضلاً كبيراً عليه وعلى مسيرته المهنية: «وقت جابتني لمثل معها ما كان معي آكل».

رسالة خاصة

نشرت الفنانة المصرية منى زكي مجموعة من الصور تجمعها بصديقتيها الفنانتين ياسمين عبد العزيز وحلا شيحة.

ووجهت إلى كل منهما رسالة خاصة بها حيث قالت لياسمين «قلبي يا رب» وهو ما يدل على حالة الحب التي تجمع بين الصديقتين، ثم وجهت رسالة أخرى إلى حلا قائلة: «حلا جميل أن أراكِ».

التهاب حاد

أكدت الفنانة التونسية لطيفة أنها ممنوعة من الغناء لأكثر من أسبوعين بعد أن أصيبت بالتهاب حاد في الشعب الهوائية والتهاب في الحنجرة.

وحذرها الأطباء من الغناء أو الحديث بصوت عالٍ، مؤكدين أن عدم تنفيذ تعليماتهم سوف يؤثر بشكل سلبي في صوتها بشكل دائم.

لطيفة اضطرت للاعتذار عن عدم المشاركة في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وبعض الدول العربية تنفيذاً لتعليمات الأطباء وحتى تتعافى بشكل كامل.

عيد الأم

بمناسبة عيد الأم، عايدت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس مواطنتها كارول سماحة، وكتبت: «عيد أم سعيد يا أحلى كوكي وأحلى ربيع.. اشتقت لك».

بدورها ردت سماحة: «عيد أم سعيد لأحلى أم، لصديقة وإنسانة رائعة».