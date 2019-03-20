لا تخريبات في الجزء الذي صانته وزارة النقل في شارع الثورة

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر رقم 3091 تاريخ 19/2/2019، تحت عنوان: «خطة طرطوسية لترقيع المرقع من شوارعها»، بخصوص حاجة شارع الثورة الذي تمت صيانته من قبل وزارة النقل عام 2017 إلى الترقيع، نبين لكم ما يلي:

إن شارع الثورة الذي تمت صيانته بموجب العقد رقم 4 لعام 2017 تعهد الشركة العامة للطرق والجسور بحالة فنية جيدة جداً، وقد تم الكشف عليه من قبل لجنة فنية ولم تلحظ وجود أي تخريبات ضمن مواقع الأعمال المنفذة.

أما بالنسبة للمواقع المتبقية من شارع الثورة باتجاه البلاطة فلوحظ وجود بعض المواقع تحتاج لصيانة وهي تقع ضمن التنظيم وعائديتها لمجلس المدينة ولم تنفذ عليها أي أعمال صيانة من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

المدير العامة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

المهندس ياسر حيدر