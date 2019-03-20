كمائن قادت للكشف عن شبكات مخدرات في حماة

أكد مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة لـ«الوطن»، أنه تم مؤخراً تفكيك العديد من شبكات تعاطي المخدرات وترويجها بحماة، وإلقاء القبض على أفراد يمتهنون هذه المهنة!

وبيَّن المصدر أنه وعلى خلفية ورود معلومات أولية لفرع المخدرات تفيد بتعاطي عدد من الشباب لمادتي الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة وبيعهما أيضاً، شكلت الدوريات المطلوبة للمتابعة والتحري والمراقبة، وخلال أيام معدودة وبعد توافر كل المعطيات اللازمة، تم نصب كمائن محكمة للمشتبه فيهم للقبض عليهم بالجرم المشهود، حيث ألقي القبض على كل من /ع – د/ و/أ – ع/ و/أ – م/ لإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وأوضح المصدر، أن دوريات فرع مكافحة المخدرات صادرت أكثر من 3 كغ من مادة الحشيش المخدر و671 حبة كبتاغون كانت بحوزة المقبوض عليهم، الذين اعترفوا أثناء التحقيق معهم، بالجرم المنسوب إليهم، ودلوا على عدة أشخاص اشتركوا معهم في تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، والبحث جارٍ عنهم لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء العادل لينالوا العقاب المناسب لجرمهم.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسيقدمون للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وأضاف المصدر، كما فكك فرع المخدرات شبكة أخرى بعد ورود معلومات له تفيد بوجود عدد من المواطنين يتعاطون الحبوب المخدرة والحشيش وبعد ما يقارب الشهر من نصب كمائن وملاحقات تمكنت الدوريات من القبض على عدد منهم ومصادرة كميات متفاوتة من الحبوب والحشيش المخدر كانت بحوزتهم.

وقد تعرضت الدوريات للمقاومة من أحد المتعاطين الذي أشهر قنبلة يدوية على عناصرها، وبعد القبض عليه تبين أنه يخفي قنبلة ثانية كانت مجهزة لإلقائها على عناصر الدورية.

وبالتحقيق معه تبين أنه متورط مع عصابة أخرى تروج المواد المخدرة، وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وأحيلوا للقضاء المختص، والبحث جار عن المتوارين.