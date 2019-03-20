كهرباء حماة تحصِّل 90 مليون ليرة من 1537 حرامي كهرباء

حصَّلت شركة كهرباء حماة خلال العام الماضي 90 مليون ليرة من 1537 لصاً كانوا قد سرقوا تيارها بمختلف مناطق المحافظة من أصل العدد الكلي للذين تطاولوا على الشبكة العامة ويبلغ 2727 لصاً، والعمل جارٍ على تحصيل قيمة المخالفات والمنظمة بها ضبوط من الباقين.

وبيَّن المدير العام للشركة المهندس محمد الرعيدي لـ«الوطن»: إن عدد الضبوط التي نظمتها الدوريات المختصة برصد التعديات على الشبكة وقمعها بلغ خلال الشهر الأول من هذا العام 120 ضبطاً لاستجرار غير مشروع وتم تحصيل قيمة 65 ضبطاً منها، وقد بلغت الكمية المقدرة للضبوط 54115 كيلو واطاً ساعياً.

وأما عن الكمية المقدرة لضبوط العام الماضي فقال: قدرت الكمية المستجرة بما يعادل 8678899 كيلو واطاً ساعياً، وتم تحصيل منها 1537 ضبطاً من الضبوط بقيمة نحو 90 مليون ليرة سورية.

وأوضح رعيدي أن الخطة الاستثمارية نفذت بنسبة 100 بالمئة حيث تم تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشاريع كابلات أرضية بدل هوائية للتوتر المتوسط والمنخفض في أغلب مناطق حماة وريفها. وكذلك تغذية مشفى سلمية الوطني بمخرج خاص معفى من التقنين، وتغذية مباقر جب رملة بتكلفة 63 مليون ليرة، وتغذية مشفى السقيلبية والمعفى من التقنين بتكلفة 515 مليون ليرة أيضاً، كما نفذت الشركة محطات ضخ لنهر البارد بقيمة 173 مليون ليرة. وتم استبدال محولات بمحولات استطاعة أكبر وعددها 186 محولة إضافة لـ161 محولة جديدة تم تركيبها بدلاً من محروقة، إضافة لبناء 12 مركزاً أرضياً وستوضع هذه المراكز في الخدمة والاستثمار، كما تم تجهيز واستثمار 45 مركزاً هوائياً وتجهيز واستثمار 30 مركز تحويل أرضياً.

وعن عدد العدادات المجانية ونسب الجباية بين رعيدي أنه تم تركيب 2274 عداداً مجانياً لذوي الشهداء، أما نسبة الجباية فقد بلغت 70 بالمئة للقطاع الخاص و30 بالمئة للقطاع العام.