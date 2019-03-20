بارسيك: مجموعات سياحية أوروبية تزور سورية قريباً

كشف معاون وزير السياحة بسام بارسيك عن قدوم بعض المجموعات السياحية الفرنسية إلى البلاد مع بداية العام.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار بارسيك إلى وجود زيارات لبعض مكاتب السياحة الإسبانية إلى البلاد لأنها من يجهز لإرسال المجموعات السياحية الكاملة والأمر نفسه ينطبق على السياحة الإيطالية.

وأكد بارسيك أن هناك بعض المكاتب الإيطالية تجهز لإرسال وفود ومجموعات سياحية، معلناً عن دخول أكثر من 100 ألف زائر أردني خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي تزامناً مع فتح منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.

ولفت بارسيك إلى أنه مع نهاية العام الحالي كان هناك قدوم سياحي بغرض الاستجمام والتسوق ولاسيما من الدول المجاورة كلبنان.