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خميس: عودة 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل

| الوطن

الخميس, 21-03-2019

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن تحقيق الاعتماد على الذات لن يكون إلا بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المكون الأهم لبناء الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه بعد أن أثبت قدرته على النهوض وترميم نسيج هذا الاقتصاد بعودة نحو 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل في سورية من أصل 130 ألفاً.
وخلال جولته على منطقة تل كردي في ريف دمشق لفت خميس إلى أن هناك صعوبات عديدة تواجه القطاع الصناعي منها ما يتعلق بمفرزات الحرب ومنها ما يتعلق بالإجراءات التي تحتاج لمتابعة.
وطلب خميس من غرفة صناعة دمشق وريفها الاجتماع بشكل دوري مع أعضاء الغرفة للوقوف على الصعوبات المتعلقة بعملهم.

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