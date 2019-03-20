«أستانا تغير اسمها وتصبح «نور سلطان»

صادق برلمان كازاخستان على تغيير اسم العاصمة «أستانا» إلى «نور سلطان»، تخليداً لاسم رئيس البلاد الأول.

وكانت السلطات الكازاخية قررت في عام 1994 نقل العاصمة من مدينة ألماتا الجنوبية، إلى أقمولا وسط البلاد، وتم ذلك رسمياً في كانون الأول عام 1997، قبل أن يتغير اسم المدينة من أقمولا إلى أستانا.

وفي السنوات الأخيرة اشتهرت «أستانا» عالمياً بدورها في جهود تسوية الأزمة السورية، حيث استضافت المدينة منذ 2017 عدة جولات من المفاوضات، وأثبتت فعاليتها في كثير من مفاصل الأزمة السورية، واعتبر موقع «روسيا اليوم» الالكتروني أن صيغة «أستانا» أسهمت في تحقيق الهدوء والأمان النسبيين على الأقل في معظم الأراضي السورية.