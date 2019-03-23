بداية مثالية لمعظم الكبار بتصفيات يورو 2020 … خماسية إنكليزية ورباعية فرنسية وخيبة البطل

شهدت الجولة الافتتاحية للتصفيات الأوروبية 2020 بعض المفاجآت الصغيرة ومن أبرزها وقوع بطل يورو 2016 البرتغالي بفخ التعادل السلبي مع ضيفه الأوكراني، أما المفاجأة الأكبر فتمثلت بفوز كازاخستان على اسكتلندا العريقة بثلاثية نظيفة، وحقق معظم الكبار نتائج إيجابية كحال منتخبات إنكلترا وهولندا وفرنسا وبلجيكا التي سجلت انتصارات كبيرة، على حين اكتفى الكرواتي وصيف بطل المونديال بفوز صعب على ضيفه الأذري ويحسب للبولندي عودته من النمسا بثلاث نقاط واختتمت أمس الجولة الأولى، على حين تبدأ اليوم منافسات الجولة الثانية على أن تستمر على مدار ثلاثة أيام.

خماسيتان ورباعيتان

على أرض ويمبلي استغل منتخب الأسود الثلاثة كل الظروف وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه التشيكي في أولى مواجهة رسمية بينهما، وذلك بفضل تألق لافت من رحيم سترلينغ الذي سجل أول هاتريك بالتصفيات رافعاً رصيده الدولي إلى 7 أهداف وهو الذي لم يسجل أكثر من 4 أهداف خلال 20 مباراة سابقة، وسجل هاري كين هدفاً حمل الرقم 21 بتاريخه مع المنتخب خلال 36 مباراة وجاء الهدف الخامس بالخطأ من كالاس مكرساً الأخطاء الدفاعية للتشيك، وكان المنتخب القبرصي سجل بدوره خماسية نظيفة بمرمى سان مارينو في واحدة من أكبر انتصارات الكرة في الجزيرة المتوسطية.

من جهته بدأ فريق (الديوك) بطل العالم بفوز مثالي على أرض مولدافيا وتناوب غريزمان وفاران وجيرو ومبابي على التسجيل قبل أن يسجل أمبروس الهدف الوحيد لأصحاب الضيافة، وكان منتخب الطواحين سجل رباعية نظيفة بمرمى بيلاروسيا وسجل نصفها ممفيس ديباي وأولهما بعد أقل من دقيقة كأحد أسرع أهداف بلاده تاريخياً، وتكفل ثنائي ليفربول فان ديك وفينالدوم بالهدفين الآخرين.

وجاءت عودة رونالدو إلى المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر مخيبة بعدما فشل ورفاقه بالتسجيل في مرمى الأوكراني بياتوف الذي لعب دور البطولة بتصديه لعدد من الفرص المحققة مانحاً رفاقه نقطة غالية في بداية المشوار.

النتائج المسجلة

كازاخستان * اسكتلندا 3/صفر، قبرص * سان مارينو 5/صفر، هولندا * بيلاروسيا 4/صفر، بلجيكا * روسيا 3/1، كرواتيا * أذربيجان 2/1، النمسا * بولندا صفر/1، سلوفاكيا * المجر 2/صفر، إيرلندا الشمالية * استونيا 2/صفر، مقدونيا * لاتفيا 3/1، بلغاريا * مونتينيغرو 1/1، البرتغال * أوكرانيا صفر/صفر، إنكلترا * تشيكيا 5/صفر، مولدافيا * فرنسا 1/4، ألبانيا * تركيا صفر/2، لوكسمبورغ * ليتوانيا 2/1، أندورا * آيسلندا صفر/2.

الترتيب بعد الجولة الأولى

• مج1: إنكلترا (3 نقاط) مونتينيغرو وبلغاريا (نقطة واحدة)، تشيكيا وكوسوفو (بلا نقاط).

• مج2: لوكسمبورغ (3 نقاط)، البرتغال وأوكرانيا (نقطة واحدة)، ليتوانيا وصربيا (بلا نقاط).

• مج3: ألمانيا، هولندا وإيرلندا الشمالية (3نقاط)، بيلاروسيا واستونيا وألمانيا (بلا نقاط).

•- مج5: سلوفاكيا وكرواتيا (3 نقاط)، أذربيجان والمجر وويلز (بلا نقاط).

• مج7: بولندا ومقدونيا (3 نقاط)، سلوفينيا والكيان الصهيوني (1 نقطة واحدة)، النمسا ولاتفيا (بلا نقاط).

• مج8: فرنسا وآيسلندا وتركيا (3 نقاط)، ألبانيا وأندورا ومولدافيا (بلانقاط).

• مج9: قبرص وكازاخستان وبلجيكا (3 نقاط)، روسيا واسكتلندا وسان مارينو (بلا نقاط).

مواجهات منتظرة

وتنطلق اليوم الجولة الثانية بعدد من اللقاءات التي تشد الأنظار ومنها قمة هولندا * ألمانيا في أولى إطلالة لزعيم البطولة عقب عام سيئ للغاية خيب فيها لاعبو يواكيم لوف الآمال بالخروج التاريخي من الدور الأول للمونديال الروسي ثم بالسقوط بدوري الأمم إلى الفئة الثانية دون أي فوز، الأمر الذي وضع المدرب الأقدم في القارة العجوز بموقف حرج، على حين عاد الهولنديون للتألق من جديد عقب غيابهم عن يورو 2016 ثم عن المونديال الروسي ونجحوا تحت قيادة المدرب كويمان في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم متفوقين على آخر بطلين للعالم، ويدخل لوف المباراة مع استمرار الانتقادات منذ اختياره للتشكيلة التي خاضت كأس العالم وآخرها قبل دخول التصفيات الحالية على خلفية استبعاده لثلاثي البايرن (هوملز وبواتنغ وموللر)، وبالمقابل فقد سجل منتخب الطواحين بداية جيدة بالتصفيات ويأمل كويمان ولاعبوه الاستمرار على النسق ذاته وهم يدركون أن الفوز على المانشافت سيمنحهم دفعة قوية لصدارة المجموعة.

من جهته يحل المنتخب البلجيكي ضيفاً على نظيره القبرصي وكلاهما أنهى الجولة الأولى بالفوز، وعليه فإن الشياطين الحمر مطالبون بالنقاط الثلاث للانفراد بصدارة المجموعة التاسعة التي شهدت فوزاً مفاجئاً لكازاخستان على اسكتلندا افتتاحاً والأول يحاول مواصلة مفاجآته على حساب ضيفه الروسي الذي عانى مرارة الخسارة أمام الشياطين الحمر.

مباريات الجولة الثانية

• اليوم: ويلز * سلوفاكيا، كازاخستان * روسيا (4.00)، المجر * كرواتيا، سان مارينو * اسكتلندا، الكيان الصهيوني * النمسا (7.00)، هولندا * ألمانيا، قبرص * بلجيكا، بولندا * لاتفيا، إيرلندا الشمالية * بيلاروسيا، سلوفينيا * مقدونيا (9.45).

• غداً: تركيا * مولدافيا (7.00)، البرتغال * صربيا، مونتينيغرو * إنكلترا، كوسوفو * بلغاريا، لوكسمبورغ * أوكرانيا، أندورا * ألبانيا (9.45).

• الثلاثاء: أرمينيا * فنلندا (7.00)، مالطا * إسبانيا، إيطاليا * ليشتنشتاين، سويسرا * الدانمارك، النرويج * السويد، البوسنة والهرسك * اليونان، إيرلندا * جورجيا، رومانيا * جزر فارو (9.45).