مدير الزراعة: خالفوا شروط الترخيص وسوف نغرمهم … أصحاب المداجن في السويداء يشتكون من الغرامات المالية

اشتكى عدد كبير من أصحاب المداجن الخاصة في السويداء من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم متابعتهم لإجراءات الترخيص خاصة والتي تصل إلى نحو مليوني ليرة سورية وأكثر إذ يتم فرضها بناءً على المساحة وبواقع 5 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع، مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم لم يكن على علم بضرورة إكمال الإجراءات بعد حصولهم على الموافقات المبدئية الخاصة بالبناء، وليس لمزاولة مهنة تربية الدواجن، ليفاجؤوا بأنهم يجب أن يحصلوا على هذا الترخيص بعد ستة أشهر من الموافقة المبدئية.

وأوضح المربون أن عدم متابعة إجراءات التراخيص من قبلهم يعود إلى وجود عدد من تلك المداجن في مناطق غير مأهولة وغير آمنة مما عرضها للسرقة والنهب والتخريب، إضافة لقيام آخرين بإغلاق مداجنهم بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف والمازوت وعدم قدرتهم على العمل ضمن هذه الظروف عدا عن عدم توافر السيولة المالية اللازمة لإكمال العمل، منوهين بجهل البعض بالقوانين الناظمة وهجرة البعض إلى خارج القطر، مطالبين بإعفائهم من الغرامات.

بدورها أكدت مديرية الزراعة في السويداء عدم قيام أحد بإعلام المربين بتسلسل هذه الإجراءات، مشيرة إلى ضرورة تشجيع المربين بدلا من تغريمهم خاصة أصحاب المداجن التي تنطبق عليها شروط التراخيص باعتبار أن تشغيل هذه المداجن وتسوية أوضاعها يؤمن فرص عمل ويؤمن حاجة السوق من الفروج.

وأشارت المديرية إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/9/2018 المتضمن منح المنشآت القائمة والتي لم يحصل أصحابها على تراخيص نظامية والسماح بمزاولة المهنة أذناً مؤقتاً، لم يستفيدوا منه كون القرار لم يتطرق إلى إعفاء أصحاب المنشآت من الغرامات المترتبة عليهم ضمن فترة التسوية الأمر الذي أدى إلى عزوف الجميع عن تسوية مخالفاتهم ليبقى الوضع على حاله.

من جهته أكد نقيب الأطباء البيطريين في المحافظة وائل بكري قيام النقابة برفع توصية لفرع الحزب بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بغية تقديم التسهيلات لهؤلاء المربين ليتم العمل على ترخيص منشآتهم بشكل نظامي للاستفادة من جميع المستلزمات التي تقدمها الدولة لعملية التربية مؤكداً عدم اطلاع النقابة على الغرامات المترتبة عليهم والتي سترهقهم مادياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع، مضيفاً: خاصة مع علمنا بأن المداجن المرخصة على ساحة المحافظة نحو 268 مدجنة منها 181 مدجنة مستثمرة و87 مدجنة خارج دائرة الاستثمار جراء الظروف الراهنة على حين المداجن غير المرخصة تبلغ نحو 86 مدجنة منها 44 مدجنة مستثمرة و42 مدجنة غير مستثمرة وهذه المداجن هي لإنتاج الفروج والبيض.

مدير زراعة السويداء أيهم حامد أشار أنه بالنسبة لمديرية الزراعة سيتم التعامل مع هؤلاء المربين وفق القرارات الصادرة لأنه وبحسب القوانين والأنظمة المعمول بها فقد خالفوا شروط التراخيص وسيتم تغريمهم وفق تلك الأنظمة.