زعتر بـ«العلف» آخر المخالفات في اللاذقية

تتفاوت أسعار المواد الأساسية في أسواق اللاذقية في ظل تخبط سعر الصرف الذي بات شماعة يدخل الخضر والفواكه في بورصة الدولار عند كل صباح، بحسب ما يقول عدد من المواطنين لـ«الوطن»، مطالبين بضرورة ضبط الأسعار وحماية المستهلك بشكل حقيقي في ظل استغلال معظم التجار للقمة عيشهم وتلاعبهم بالأسعار بشكل تصاعدي من جهة، إضافة لتلاعبهم بنوعية المواد وغشها بإدخال مواد غير صالحة للطعام في تصنيعها، على حد تعبيرهم.

وبالعودة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنه وخلال متابعة ومراقبة العمل في أسواق المحافظة، تم تسجيل 652 ضبطاً تموينياً خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مشيراً إلى سوق 6 أشخاص إلى النيابة العامة وإغلاق 15 محلاً لمخالفتها القوانين والأنظمة التموينية.

وأكد المصدر أن المديرية وبمتابعة مباشرة من محافظ اللاذقية خلال اليومين الماضيين، تمكنت من ضبط منشأة «العاكف» الخاصة بإنتاج المواد الغذائية وتغليفها ومنها «الزعتر» في حي الرمل الجنوبي لاستخدامها مواد علفية تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري، مبيناً أنه تمت إحالة المخالف إلى القضاء بصفة موجوداً كما تعمل على سحب المواد من السوق بالتعاون مع الجهات المختصة.

في وقت، أشار المصدر التمويني إلى توفر الخضر والفواكه حسب الموسم، مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف كالبطاطا والبندورة والخيار، مقابل استقرار أسعار الحمضيات.

ولفت تقرير صادر عن المديرية إلى أن الضبوط المسجلة تضمنت عدة مخالفات منها 191 لعدم الإعلان عن الأسعار فيما يخص المواد المختلفة، و99 ضبطاً تموينياً لعدم حيازة فواتير.

وأشار التقرير – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – إلى تسجيل 12 مخالفة تموينية للبيع بأسعار زائدة، 4 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية، 31 ضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر ودون فواتير، 8 ضبوط للغش في عملية بيع مواد مختلفة، 21 ضبطاً لعدم وجود مواصفات ولعدم إعداد كلف لمواد مختلفة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 13 ضبطاً خاصاً بعملية بيع اللحوم الحمراء التي تم التعامل بها خارج المسلخ وعدم الإعلان عن أسعارها، 34 ضبطاً في مجال اللحوم البيضاء «فروج وأسماك»، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار زائدة ولنقع الفروج بالماء.

وفيما يخص الخبز، بيّن التقرير أنه وخلال مراقبة عمل الأفران، تم تسجيل 68 ضبطاً لنقص في وزن ربطة الخبز، ولعدم التقيد بمواعيد العمل للمخابز والاتجار بالخبز من دون اعتماد رسمي، ضبط واحد للاتجار بالدقيق التمويني بطرق غير مشروعة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 145 ضبطاً خاصاً بالمحروقات، منها، 132 ضبطاً تموينياً لنقص بعدادات مضخات محروقات وعدم الإعلان عن أسعار الغاز، 13 ضبطاً تموينياً للاتجار بالغاز المنزلي بطرق غير مشروعة.

وخلال الشهرين الفائتين، تم سحب 268 عينة من الأسواق من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، بحسب التقرير، مشيراً إلى مخالفة 68 عينة منها للمواصفات القياسية السورية، ومطابقة 94 عينة منها، فيما لا تزال 88 عينة قيد التحليل.