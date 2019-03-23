السيارات.. أضغاث أحلام للفقراء وباب احتيال لبعض «الأغنياء»

أصبح اقتناء السيارة ولو مستعملة حلماً لأغلب السوريين، عوامل اجتمعت لتجعل حلم شراء سيارة أبعد ما يكون عن مخيلة المواطن إلا شرائح اغتنت بفعل الحرب أو بالورثة. وقال الخبير عابد فضلية: كان بعض كبار الموظفين بالفترات الماضية يعتقدون بأن عليهم دعم كبار المستوردين والمصنعين لأنهم الأجدر في الوجود بالسوق، معتبراً أن هذا الشيء صحيح ولكن ليس للكبار بل يجب أن تتاح الفرصة لمن يرغب. ورأى تاجر سيارات أن الصادق لا مكان له بالسوق وهناك أشخاص كونوا ثروة عبر الغش والاحتيال على الزبائن.