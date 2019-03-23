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أردوغان إلى موسكو الشهر المقبل

| وكالات

الأحد, 24-03-2019

أكدت موسكو أمس، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى روسيا الشهر المقبل، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث آخر التطورات في المنطقة، وذلك عقب يوم على مباحثات أجراها رئيس أركان هذا النظام مع نظيره الأميركي حول التطورات في سورية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أن الجانبين سيعقدان اجتماعاً رفيع المستوى في 8 من نيسان المقبل. ويأتي هذا اللقاء، في ظل خروقات يشهدها اتفاق «سوتشي»، وتنفذها تنظيمات إرهابية مدعومة من النظام التركي.

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