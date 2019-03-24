برجك اليوم – الاثنين 25 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان هذه فترة ضاغطة قليلا تبدو متوترا وقد تتعرض لمشادة كلامية أو مواجهة، وقد تعرف لقاء تحسم فيه جدلاً كان قائماً لا تقفل بابك على خيارات زن كلماتك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حدد هدفك ولا تبعثر نشاطاتك وناقش الجديد قبل أن تبذل جهوداً في غير مكانها، وقد تصل إلى آخر النهار خائر القوى وبمزاج لا يسمح بالسهر أو بالزيارات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران دعم علاقاتك وتوطيد الروابط وحتى تصحيح المواقف التي أفسدتها بعصبيتك سابقاً، فالحب يتراجع من حياتك إلى الجانب الخلفي فاهتمامك الأول هو الأمور العملية والعائلية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تكبر حيرتك اليوم أو تضطر لخيار حاسم في حياتك الشخصية فترو في الاختيار، وقد تشغلك قضية عائلية عن التفكير في قضايا أهم كالأعمال فلا تتضايق.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب كل ما ترغب به هذا اليوم هو سكينة النفس والصحة الجيدة والانسجام مع نفسك ومع المحيط، فأنت تستعيد ثقتك بنفسك وهذا يمنحك الراحة والشعور أنك أكبر من كل ما يحصل حولك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول كل جهد قد يزيد من أرباحك أو يقدم إليك خطوة للتقدم في العمل نظم صرفك، فأمورك المالية قد تبدأ بالتراجع وإسرافك يزيد مشاكلك المادية فكن منظماً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تميل ميلاً مفاجئاً إلى مواقف غير معتادة أو وجوه جديدة وأناس تعرفهم حديثاً، وتمتلك أفكاراً جيدة وتحتاج إلى حدة ذكائك لوضعها موضع التنفيذ وبالقدر الكافي من الهدوء.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تبتعد عن الآخرين ولا تحملهم ثمن أخطائك أو تحاسبهم على أخطائهم، واحذر الغش أو الخداع أو التزوير .

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول عموماً اليوم مملوء بالنشاطات المهمة والمشاعر الجميلة وحتى لأخذ القرارات الأساسية، وليشع الحب من حولك وداخلك لترضي نفسك وترضي من حولك بعطائك وحنانك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تقف في وجه الريح وانتبه لبعض الظروف الضاغطة أو التعقيدات المفاجئة، فأمورك المهنية قد تعاني الإرباك والسبب هو تسرعك انتبه لكلام الآخرين.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يوم يمنحك قوة وشجاعة على تقبل كل الظروف والتعامل مع الجميع من دون حساسية، فأنت نشيط ومتفهم وتسمع كثيراً وتنقل كل الملاحظات والانتقادات وتعمل على تحسين أمورك.