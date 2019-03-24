رحيل الفنان فواز الجدوع

نعت الأوساط الفنية رحيل الفنان السوري فواز الجدوع إثر نوبة قلبية في مدينة اللاذقية عن عمر ناهز 64 عاماً.

والجدوع من مواليد مدينة الرقة 1956، دخل فن التمثيل عام 1970، من خلال أدائه أحد الأدوار في العمل المسرحي «الفرسان الثلاثة» وهو من تأليف خليل هنداوي، وإخراج ابن محافظته الفنان الراحل أسعد الجابر.

ثم تابع مشواره الفني في المسرح، من خلال مشاركته في مسرحية «المهر»، وهي من تأليف وإخراج الراحل أسعد الجابر أيضاً، وفي مسرحية «درس اللحظات» عام 1972، ومسرحية «مشكلة راتب»، من إخراج عبد النافع الشيخ، وشارك أيضاً في العام 1973 في مسرحية للكاتب وليد إخلاصي، وإخراج أسعد الجابر، ثم عمل في المسرح الجوال من خلال عدة مسرحيات كوميدية هادفة.

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني في الأعمال التلفزيونية عام 1981، من خلال عمل حمل اسم: «ملامح فراتية»، إخراج محمد زاهر سليمان، ثم المشاركة في عشرات الأعمال التلفزيونية، مثل «خان الحرير» و«إخوة التراب» و«الغريب والنهر» و«غدر الزمان»، و«بقعة ضوء»، و«عنترة»، وسواها من الأعمال الفنية التلفزيونية.

كُرّم الجدوع في مدينته الرقة خلال افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الرقة المسرحي عام 2007.