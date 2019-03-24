الصفحة الأخيرة

رحيل الفنان فواز الجدوع

| الحسكة - دحام السلطان

الإثنين, 25-03-2019

نعت الأوساط الفنية رحيل الفنان السوري فواز الجدوع إثر نوبة قلبية في مدينة اللاذقية عن عمر ناهز 64 عاماً.
والجدوع من مواليد مدينة الرقة 1956، دخل فن التمثيل عام 1970، من خلال أدائه أحد الأدوار في العمل المسرحي «الفرسان الثلاثة» وهو من تأليف خليل هنداوي، وإخراج ابن محافظته الفنان الراحل أسعد الجابر.
ثم تابع مشواره الفني في المسرح، من خلال مشاركته في مسرحية «المهر»، وهي من تأليف وإخراج الراحل أسعد الجابر أيضاً، وفي مسرحية «درس اللحظات» عام 1972، ومسرحية «مشكلة راتب»، من إخراج عبد النافع الشيخ، وشارك أيضاً في العام 1973 في مسرحية للكاتب وليد إخلاصي، وإخراج أسعد الجابر، ثم عمل في المسرح الجوال من خلال عدة مسرحيات كوميدية هادفة.
وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني في الأعمال التلفزيونية عام 1981، من خلال عمل حمل اسم: «ملامح فراتية»، إخراج محمد زاهر سليمان، ثم المشاركة في عشرات الأعمال التلفزيونية، مثل «خان الحرير» و«إخوة التراب» و«الغريب والنهر» و«غدر الزمان»، و«بقعة ضوء»، و«عنترة»، وسواها من الأعمال الفنية التلفزيونية.
كُرّم الجدوع في مدينته الرقة خلال افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الرقة المسرحي عام 2007.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 25-03-2019

شيرين عبد الوهاب: والله العظيم مظلومة!

الإثنين, 25-03-2019

كارول سماحة: أنا المطلقة

الإثنين, 25-03-2019

رويدا عطية تتخطى مليون مشاهدة

الإثنين, 25-03-2019

التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock