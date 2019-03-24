«الكهرباء» و«الشيخ نجار» تتفقان على تنفيذ مزرعة شمسية لتغذية المدينة

أبرمت وزارة الكهرباء ومدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب اتفاقاً لتنفيذ وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في الشيخ نجار، والتي كانت الدراسات الفنية والهندسية لها قد أنجزت منذ فترة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان لـ«الوطن» أن الاتفاق أبرم مع المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية لإقامة مزرعة للطاقة الشمسية باستطاعة 30 ميغا واط ساعي، على ثلاث مراحل، كل مرحلة باستطاعة 10 ميغا واط ساعي، على أن تكون أولوية التغذية منها للمدينة الصناعية وفي حال وجود فائض يتم ضخه على الشبكة العامة.

وبينّ عجان أن المراحل السابقة كانت لدراسة المشروع ومواقع تنفيذ وتحديد آلية الاستثمار وطريقة الوصل من المحطة للمدينة، وهو حالياً أصبح اتفاقاً مبرماً، وسينفذ خلال عامين من تاريخه إبرامه، لاستثمار مزرعة الطاقة الشمسية لمدة 25 سنة، وتم تقسيم تكاليف المشروع، بحيث قدمت مدينة الشيخ نجار ثلاثة مواقع لتنفيذ المشروع بمساحة إجمالية بحوالى 350 ألف متر مربع، وتكفلت وزارة الكهرباء بتكلفة تنفيذ المشروع.

وأشار عجان إلى أن احتياج المدينة من التيار الكهربائي يبلغ 90 ميغا واط ساعي لتغذية المدينة بالكامل، ولكن ما تستهلكه المدينة حالياً يبلغ قرابة 35 ميغا واط ساعي، وهي تكفي احتياج جميع المعامل المنتجة ضمن المدينة والتي تبلغ 545 معملاً، في حين لا تزال أجزاء من المدينة خارج الخدمة، ومنها المعامل والمنشآت الصناعية التي كانت سابقاً ولا تزال قيد أعمال الصيانة والترميم.