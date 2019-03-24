أكثر من 1.5 مليار ليرة مشاريع نفذها فرع السورية للشبكات في حمص للقطاعين العام والخاص

بلغت قيمة المشاريع المنفذة لصالح عدة جهات في القطاعين العام والخاص من قبل فرع المنطقة الوسطى في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات «السورية للشبكات» في محافظة حمص أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

وبين مدير الفرع حيدر النقري أن قيمة تغذية مقاسم المستثمرين في المنطقة الغذائية بحسياء تجاوز 418 ‏مليون ليرة، موضحاً أن الشركة نفذت المشروع لمصلحة المدينة الصناعية بحسياء، منوهاً بأن نسبة التنفيذ بلغت 42 بالمئة، كما تم تأمين ‏التغذية الكهربائية لـ1080 شقة بالسكن الشبابي لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان بنحو 596 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 48 بالمئة، كما تم تأمين التغذية الكهربائية ‏لـ 422 شقة بالسكن الشبابي في قرية الضبية بقيمة 181 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة ‏العامة للإسكان وبنسبة تنفيذ 82 بالمئة.

وأشار النقري إلى أنه تمت إزالة العوائق الكهربائية على طريق حمص – ‏مصياف مرحلة أولى بقيمة 115 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ‏بحمص إذ بلغت نسبة التنفيذ 61 بالمئة، إضافة إلى تأهيل مستودع القاطرات الجديد بمحطة حمص في ‏كفرعايا بـ54 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للسكك الحديدية ووصلت نسبة التنفيذ إلى 75 ‏بالمئة إضافة إلى مشروع إنارة في السكن الشبابي بقيمة 32 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة ‏للإسكان وبنسبة تنفيذ 62 بالمئة.

ولفت النقري إلى أنه تمت إنارة المنطقة الهندسية بالمدينة الصناعية ‏بقيمة 66 مليون ليرة لمصلحة مديرية المدينة الصناعية بحسياء، إلى جانب إنارة المنطقة الكيميائية بالمدينة الصناعية بقيمة 31 مليون ليرة لمصلحة المدينة ‏الصناعية بحسياء، كما تمت إعادة تأهيل شبكة المنخفض بكفرعايا ‏بقيمة 22 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وأوضح النقري أن أغلب المشاريع التي ينفذها الفرع من المشروعات في محافظة حمص لمصلحة عدة جهات في القطاعين العام والخاص مدور من خطة العام الماضي، معيداً السبب وراء التأخر في إنجاز المشاريع إلى وجود عدة صعوبات في عمل الشركة ومنها النقص في اليد العاملة وتأخر تصديق العقود المتفق على أسعارها مع الجهات ‏المستفيدة، كاشفاً عن قيام الشركة حالياً بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ‏الإنارة العامة لاوتستراد حمص حماة لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص ‏ومشروع إعادة تأهيل الإنارة في حي الوعر لمصلحة مجلس مدينة حمص.