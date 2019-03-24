هيئة مسيرات العودة تدعو الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الحراك البحري غداً … طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عدواناً جديداً على مناطق جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بسلسلة غارات منطقتين جنوب القطاع دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها ليل السبت لدى استهداف قوات الاحتلال وحدات الإرباك الليلي في بيت حانون.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الفلسطيني حبيب المصري 24 عاماً أصيب برصاصة في الصدر نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث أعلن استشهاده صباح أمس.

إلى ذلك، شيّع الأهالي الشهيدين نضال شتات وجهاد حرارة اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ51 من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي حملت اسم «المسيرات خيارنا».

وبدورها دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة «المسيرات خيارنا» بمخيمات العودة، مؤكّدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

ودعت هيئة مسيرات العودة الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الحراك البحري غداً الثلاثاء.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في مؤتمر صحفي: إن الضفة وغزة شعب واحد ومعركتهم واحدة حتى التحرير، ومسيرات العودة لن تتوقف حتى تحقيق كل أهدافها في العودة وكسر الحصار.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً فجر أمس في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات نابلس وبيت فجار جنوب بيت لحم ورام اللـه والعيزرية شرق القدس المحتلة واعتقلت 12 فلسطينياً.

كما أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين صباح أمس بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المعلمين والطلبة أثناء دخولهم مدرسة النهضة الأساسية في المدينة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتصعد سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات التعليمية الفلسطينية في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأدت هذه الاعتداءات خلال العام الماضي وحده وفق التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى استشهاد 49 طالباً ومعلماً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة وإصابة 3191 طالب بجروح واعتقال 299 طالباً و30 معلماً وإدارياً إضافة إلى تعرض 97 مدرسة لاعتداءات الاحتلال 87 منها في الضفة و10 في غزة.

وفي غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخل بلدة ديراستيا غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان لوكالة «معا»: إن أكثر من 4 آلاف فلسطيني يعانون من إغلاق قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها إضافة لحملات الاقتحام الليلية اليومية لمنازل الفلسطينيين وسط إطلاق قنابل الصوت والضوء وهو ما يهدد حياة الفلسطينيين ويسبب حالة من الهلع خاصة عند الأطفال.

وناشد زيدان المؤسسات الحقوقية التوجه للبلدة والاطلاع على معاناة الفلسطينيين بسبب ممارسات الاحتلال والعمل على وقفها.

من جهته أوضح سامر عبد اللـه من أهالي البلدة أنهم ومنذ 4 أيام يواجهون صعوبات في الحركة والتنقل جراء إجراءات الاحتلال التعسفية ويضطرون لسلك طرق وعرة تزيد عدة كيلومترات على الطريق الأصلي للوصول إلى أعمالهم.