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«محروقات»: لا غاز بلا بطاقة ذكية في دمشق بعد اليوم

| الوطن

الإثنين, 25-03-2019

أعلن مدير مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن الإجراءات التي تم اعتمادها للبدء بتطبيق عملية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية العائلية، موضحاً أنه تم حصر عملية التوزيع ابتداءً من اليوم في دمشق بالبطاقة ليصار إلى تخصيص كل عائلة بأسطوانة واحدة كل 20 يوماً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المسؤول أنه ستدرس الفترة المحددة حالياً وهي «20 يوماً» في وقت لاحق ليصار إلى تعديلها بحسب حاجة السوق، مؤكداً أن عملية التوزيع عبر البطاقة الذكية ستضمن توزيعاً عادلاً للأسر فهي ضمان لحقهم من المادة منعاً لوصولها إلى السوق السوداء.

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