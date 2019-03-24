360 من محتجزي «الركبان» غادروه إلى مدنهم وقراهم

تمكن أكثر من 360 شخصاً من المحتجزين في مخيم الركبان من مغادرته، والعبور إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، والعودة إلى مناطقهم وقراهم.

وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سورية، الجنرال فيكتور كوبتشيشين: إن النازحين خرجوا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر معبر جليغم»، وأضاف بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، بأن «النازحين تلقوا ما احتاجوا إليه من المساعدات، وتم تأمينهم بالأغذية والمساكن». وأشار كوبتشيشين بأن ممراً إنسانياً تم فتحه من أجل خروج النازحين من نقطة التنف الحدودية، إلى أماكن إقامتهم المستقرة، من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في «الركبان»، مؤكداً أن الحكومة السورية تضمن للنازحين الأمن.