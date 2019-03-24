غوتيريس يصدر بياناً خاصاً حول «الجولان» اليوم.. وواشنطن تسعى لفرض «الأمر الوقع» … الجعفري لـ«الوطن»: تصعيد خطير وأنهى دور أميركا كوسيط سلام

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس وجّه بإصدار بيان ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بـ«سيادة» كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل باسمه شخصياً، على أن يتم إصداره اليوم.

وأمس، التقى الجعفري، في نيويورك، غوتيريس، وأبلغه بموقف الجمهورية العربية السورية الرافض والمندد بتصريحات ترامب، وطلب الجعفري من الأمين العام للأمم المتحدة، «إصدار موقف رسمي لا لبس فيه»، يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، مشدداً على أن الشعب السوري مجمع اليوم وأكثر من أي وقت مضى على رفض الموقف الأميركي وعلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل بكل الوسائل الممكنة والتي يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد الجعفري في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه «كان واضحاً جداً عدم اتفاق غوتيريس مع ما خرج من واشنطن بخصوص الجولان»، وتابع: أكد الأمين العام لي أن الدبلوماسية لا تمارس بالتغريدات على «تويتر» ولا ترد الدول على ذلك بتغريدات مضادة.

وأشار الجعفري إلى أن غوتيريس أكد له أنه هو من وجه الناطق باسمه بإصدار البيان الأممي بخصوص الجولان يوم الجمعة الفائت، كما وجه الأمين العام وبحضور الجعفري بإصدار بيان ثان باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يتم إصداره اليوم.

ولفت الجعفري إلى أنه «لا أثر قانونياً للاعتراف الأميركي، لكنه تصعيد خطير فهو أنهى دور الأميركيين كوسيط سلام ولم يعد هناك ما يسمى وسيطاً أميركياً نهائياً، وما خرج عنهم هو إعلان حرب لكونهم يسقطون الإجماع الدولي القانوني على مفهوم سيادة الدول».

واعتبر الجعفري، أن أهم ما في المشهد الحالي هو الربط بين موضوع الجولان والوضع في شمال شرق البلاد، فميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» تطالب دمشق بالاعتراف بالإدارة الذاتية قبل الشروع في مفاوضات، أي إنهم يريدون مع حلفائهم الأميركيين فرض سياسة «الأمر الواقع»، والبيان الأميركي بخصوص الجولان تحدث أيضاً عن «الأمر الواقع»، وهناك شيء في الدبلوماسية اسمه «الأمر الواقع» أي الاعتراف بواقع مزيف وليس بالحق أو القانون».