رضيع يجسد «سوبر مان» لحظة ولادته

كشفت صورة مذهلة عن لحظة تجسيد رضيع للبطل الشهير «سوبر مان» بعد ثوان من ولادته.

ووُلد الطفل هاري، بعملية قيصرية مخططة في الأسبوع الـ40+4 أيام، بسبب حجمه الكبير، حيث بلغ وزنه 4 كغ عند الولادة.

وشاركت الأم، بري جيسيكا، من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الصورة المدهشة التي التقطها والد الطفل.

وعلى الرغم من حقيقة أن هاري ولد قبل 7 سنوات، إلا أن أمه جيسيكا لم تفكر في مشاركة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخراً، لدعم شهر التوعية بالولادات القيصرية، الذي يستمر طوال شهر نيسان.