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رضيع يجسد «سوبر مان» لحظة ولادته

| وكالات

الثلاثاء, 26-03-2019

كشفت صورة مذهلة عن لحظة تجسيد رضيع للبطل الشهير «سوبر مان» بعد ثوان من ولادته.
ووُلد الطفل هاري، بعملية قيصرية مخططة في الأسبوع الـ40+4 أيام، بسبب حجمه الكبير، حيث بلغ وزنه 4 كغ عند الولادة.
وشاركت الأم، بري جيسيكا، من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الصورة المدهشة التي التقطها والد الطفل.
وعلى الرغم من حقيقة أن هاري ولد قبل 7 سنوات، إلا أن أمه جيسيكا لم تفكر في مشاركة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخراً، لدعم شهر التوعية بالولادات القيصرية، الذي يستمر طوال شهر نيسان.

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