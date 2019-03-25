عدنان فتح اللـه يقود الأوركسترا الوطنية اللبنانية برفقة المطربة ليندا بيطار

بدعوة من الكونسرفتوار الوطني اللبناني، يقود المايسترو السوري عدنان فتح اللـه -قائد الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية- الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقا الشرق عربية في حفلها القادم يوم الخميس في الثامنة مساءً على مسرح بيار أبو خاطر -حرم العلوم الإنسانية- جامعة القديس يوسف في بيروت وستشاركه الحفل المغنية السورية ليندا بيطار.

ويتضمن البرنامج أعمالاً موسيقية آلية لمؤلفين سوريين شباب أمثال: كمال سكيكر – مهدي المهدي- عدنان فتح اللـه وللأستاذ القدير محمد عثمان، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية وموشح يا غزالاً قد جفاني، وقصيدة موال دمشقي للشاعر السوري نزار قباني، وأغنية رقة حسنك وسمارك من ألحان أمير البزق محمد عبد الكريم وذلك بصوت ليندا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتلقى فيها المايسترو فتح اللـه هذه الدعوة حيث كانت المرة الأولى عام 2014.