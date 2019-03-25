اتحاد عمال طرطوس يكرم البطلة العالمية نور عقول

استقبل السيد عامر الجداري رئيس اتحاد عمال طرطوس البطلة العالمية نور عقول لاعبة نادي مصفاة بانياس ومنتخبنا الوطني للدراجات لنيلها ذهبية في سباق (5كم) فردي ضد الزمن – وفضية في سباق (2كم) فردي عام ضمن إطار منافسات البطولة الإقليمية التاسعة بالألعاب الرياضية العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية (أبو ظبي) خلال الفترة من 14 إلى 21 آذار الحالي، وكان عدد المشاركين 180 دولة من أنحاء العالم و42 فريق دراجات، وفي تهنئته للبطلة أشار الجداري إلى أنه أراد أن يكون أول المهنئين لنور التي وصلت أمس من الإمارات ورفعت علم سورية عالياً مجدداً، حيث حققت نور بطولات عالمية عدة مرات متحدية حالتها الخاصة بإرادة صلبة وإبداع مميز، ونوه الجداري بالجهود الخاصة والمباركة التي تقدمها السيدة الأولى أسماء الأسد لذوي الاحتياجات الخاصة، كما كرم الجداري مدربة نور زينة بلال لجهودها ومتابعتها ودعمها المتواصل لنور، بدورها الرفيقة فادية ديب عضو المكتب التنفيذي ورئيسة الأندية العمالية في المحافظة هنأت البطلة نور وعبرت عن سعادتها بهذه النتيجة، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم ويتابع الرياضيين باستمرار متمنية لها دوام الصحة والتفوق، وكان قد كرم البطلة أيضاً كل من الرفيق محمد عيسى رئيس نقابة التنمية الغذائية ولؤي سليمان عضو مكتب نقابة الحمل والعتالة ورئيس نقابة النفط محمد نديم وتمنوا لها دوام النجاح والتوفيق.

حضر التكريم أعضاء المكتب التنفيذي والرفيق محمود خدوج نائب رئيس الاتحاد وباسل محمد عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الرياضي في طرطوس والسيد فؤاد مصا رئيس نادي مصفاة بانياس والسيد عقل عقول والد نور.