إغلاق 275 فعالية تجارية بينها 95 مركز غاز ومحطة وقود منذ بداية العام … اليوسف لـ«الوطن»: تحصيل 15 مليون ليرة من التسويات على المخالفات

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» تنظيم نحو 1000 ضبط تمويني وإغلاق 275 محلاً تجارياً وفعالية اقتصادية، كما تم سحب أكثر من 300 عينة من الأسواق لتحليلها منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه ، إضافة إلى مصادرة كمية 44.5 كغ من مادة الدقيق التمويني و433 أسطوانة غاز تم تسليمها أصولاً إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص.

وأوضح اليوسف أن الضبوط التموينية المنظمة تضمنت 400 ضبط قضائي تمت إحالتها إلى القضاء المختص، وتم أجراء نحو 600 ضبط تسوية تمت المصالحة عليها ودفع الغرامات المالية المترتبة على المخالفين أصولاً والتي بلغت نحو 15 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن الضبوط توزعت على 220 ضبطاً عن مادة الغاز و55 ضبطاً يتعلق بالمحروقات (بنزين _ مازوت) بمخالفات الإتجار والتصرف بالمادة لغير الغاية المخصصة لها.

كما تم تنظيم نحو 105 ضبوط تتعلق بمادتي الخبز والدقيق التمويني بمخالفات الإتجار والتصرف لغير الغاية وإنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص أو سيئ الصنع أو بسعر زائد أو لاحتوائه مواد غريبة، و40 ضبطاً تموينياً يتعلق بمواد مجهولة المصدر، و32 ضبطاً عن اللحوم الحمراء والبيضاء بمخالفات حيازة وعرض لحوم مفرومة فاسدة والتعامل باللحوم المذبوحة خارج المسلخ، أو بيع إناث غنم العواس من دون موافقة اللجان المختصة، أو الجمع بين نوعين من اللحم وعدم الإعلان عن السعر، و85 ضبطاً تموينياً تتعلق بالفواتير والإتجار بالمواد الإغاثية.

من جانبه كشف رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية بسام مشعل لـ«الوطن» أن دائرة حماية المستهلك سيرت أكثر من 900 دورية جوالة من عناصرها على مختلف الأسواق على امتداد المحافظة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ، وقامت بإغلاق 275 فعالية تجارية ومنشأة اقتصادية لمخالفات تستوجب ذلك ، منها 265 إغلاقاً إدارياً تم تنفيذها بموجب ضبوط تموينية وعينات مخالفة و10 ضبوط قضائية تم تنفيذها بموجب قرار محكمة التموين، لافتاً إلى أنه تم إغلاق 95 مركز غاز ومحطة وقود لعدم التقيد بفتح وإغلاق المركز أو المحطة وتقاضي زيادة في السعر والإتجار بالمادة لغير الغاية المخصصة لها إضافة إلى سجل غير نظامي وغيرها من المخالفات الجسيمة، وتمت مصادرة 433 أسطوانة غاز و26 لتراً من مادة المازوت تم تسليمها أصولا إلى الجهات ذات العلاقة.

وأضاف مشعل إنه تم سحب أكثر من 300 عينة من المواد الغذائية والتموينية لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة، مبيناً أن 120 عينة كانت مخالفة تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً، و118 عينة مطابقة فيما زالت باقي العينات قيد التحليل.