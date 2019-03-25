برجك اليوم – الثلاثاء 26 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت ترضي جميع الأطراف والأمل يرافقك لتزداد شعبيتك ولتغير وضعك إلى الأفضل، فاليوم للحظوظ السعيدة ولنيل نتائج إيجابية عن أعمالك ولحصولك على حلول لمشكلات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تشعر أن القدر يساندك وأن المحيط يشحنك بقوة ويستنهض إمكانياتك، فأنت تنال الثقة والقبول والتقدير والإعجاب والتشجيع تقوم بأعمالك بذكائك اللافت.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لحقيقة أنه يوم سيحتاج لجهودك وهدوئك وأنا أنصحك بألا تأخذ قرارات قبل التأكد منها، فالركود والقلق سيرافقك وقد تؤثر الأمور العملية في أمورك الشخصية فتبدو عصبياً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تبدأ يومك بحيوية وطاقة ولكن بجهد كبير وقد تصل إلى هدف يستدعي العمل الكثير، فاليوم أنت تحتاج فيه إلى دعم الآخرين وإلى ضم جهودك إلى جهودهم لتصل إلى أهدافك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تخطَّ الحواجز بكلماتك اللطيفة وادخل غرفة العناية الفائقة لتحافظ على علاقاتك، فاليوم للمصالحات فصوتك مسموع وكلمتك مؤثرة ونقاشاتك هادئة ومقنعة لمن حولك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تحصل بعض الإزعاجات من ذكور سواء كانوا في العمل أم في أمورك العائلية، فابتعد عن الشجار أو الشكوى من أمور تستطيع حلها بالهدوء أو بالعقل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تناقش قضايا شخصية دخولك في نقاشات يجعلك تجد حلولاً لمشكلات معلقة، فالقمر موجود في بيت الاتصالات والأنشطة الرياضية والحماس والحركة والدعم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني نظم أمورك المالية لترتاح فأنت تفعل كل ما يخطر على بالك من دون الالتفات لغد، فما تكسبه يضيع على أمور متراكمة بحاجة للحل فاكتب ما يلزمك على ورقة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول إذا أردت نصيحتي فاقبل بما هو موجود واسعَ وراء الأفضل، فأنت تنجز أعمالك ولا تشكك بقدراتك وأزل الستار عن أحلامك، فأنت ستحققها بالتواصل مع من حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الأحداث تعرضك لأكثر من خيار وصدقني ستحتاج لأصدقائك سواء كان للمشورة أم لنصائح أو للمساعدات وهذا ما تكرهه، استشارة أحد أو طلب المساعدة من أحد مهما كان.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أجواء عذبة واتصالات خارجية أو مشروع سفر أو انتشار أو ترويج أو صداقات جيدة، وقد تسعدك حفلات ومناسبات أو صداقات مزدهرة واجتماعات منوعة أو أجواء مفرحة.