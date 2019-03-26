شؤون محلية

القبض على مطلوبين خطرين بحماة

| حماة - محمد أحمد خبازي

الأربعاء, 27-03-2019

أكد مصدر في قيادة شرطة حماة لـ«الوطن» القبض على عدد من المطلوبين الخطرين الذين كانوا فارين من وجه العدالة ومتوارين عن الأنظار، لارتكابهم جرائم قتل وسلب منذ سنوات، وذلك بتوجيه من قائد شرطة المحافظة اللواء خالد هلال بملاحقة المشبوهين والمطلوبين بتلك الجرائم.
وفي هذا الإطار قبض فرع الأمن الجنائي وفي كمين محكم، على المدعو ( أ، غ) والمطلوب بأكثر من 80 إذاعة بحث، وشقيقه المدعو (أ، غ) المطلوب بأكثر من 10 إذاعات بحث لارتكابهما جرائم الخطف والقتل والسلب وتشكيل عصابة أشرار وسرقة سيارات على الطرقات العامة المحيطة بمنطقة سلحب، والاتجار بالمخدرات والتحريض على رمي القنابل الحربية على الدوائر الحكومية، والمحكومين بـ20 سنة أشغال شاقة بجرم القتل القصد، وأحيلا للقضاء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة بهذا المجال.
وبيَّنَ المصدر أن شرطة قسم الحميدية قبضت على المدعو (ص. و) لارتكابه جرائم السرقة وتصريف مسروقات ومخدرات، والصادر بحقه 8 مذكرات بحث، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عدة دراجات نارية وتصريفها أيضاً، ونظم الضبط اللازم بحقه وقدم للجهات الطالبة له، ومن ثم سيقدم للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.
وأضاف المصدر إن شرطة سلمية أيضاً قبضت على المدعو (ر. ك) المطلوب بعدة جرائم سرقة بالاشتراك مع المقبوض عليهما سابقاً (م. س) و(م. ر) وتم تسليمه لفرع الأمن الجنائي.
وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عدة محال تجارية بطريقة الخلع والكسر ومبالغ مالية ودراجات نارية، ونظم الضبط اللازم بحقه وتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.

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