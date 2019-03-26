عمال اللاذقية يطالبون برفع قيمة التعويضات … الكنج لـ«الوطن»: إعادة طبيعة عمل عمال النظافة إلى 100 بالمئة

أكد رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات فواز الكنج لـ«الوطن»، العمل ضمن الخطة القادمة على تشميل العمال كافة في التأمين الصحي، إضافة إلى تشميل بعض العمال ضمن الأعمال المجهدة، مطالباً بتعديل الرواتب والأجور بما يناسب الظروف المعيشية الحالية.

ولفت الكنج إلى مطالب العمال بتعديل التعويضات وصرفها على أساس الراتب الحالي لا على راتب عام 2013.

وبيّن الكنج أنه وخلال الدورة النقابية الحالية، تم إنجاز عدد من الأمور التي كانت تشغل بال العمال وأهمها، إعادة طبيعة عمل عمال النظافة إلى 100 بالمئة وذلك بالتعاون مع وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، بعد أن تم تخفيضها في السابق إلى 75 بالمئة، مضيفاً: إنه سيتم إجراء اختبار لعمال الحدائق والنظافة بعقود موسمية في مجلس مدينة اللاذقية بعد رفع الوزير عددهم من 113 إلى 226 عاملاً لضمان نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء وفق القانون.

وعن العمال المياومين، أشار الكنج إلى تسوية أوضاع 50 عاملاً مياوماً لهم ما بين 10-25 سنة عمل بصفة مياوم في مجلس مدينة القرداحة معظمهم عمال نظافة، إلى عقود سنوية في الخدمات الفنية لمصلحة بلدية القرداحة، وإعادة 101 عامل وعاملة، من عقود 2009- 2010- 2011، إلى العمل بعد فصلهم، إضافة إلى إعادة 45 عامل مراقب فني إلى العمل بعد فصلهم سابقاً.

كما أكد رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات، أنه تم رفع قيمة الوجبة الغذائية لفوج الإطفاء من 75 إلى 300 ليرة، مضيفاً: إنه سيتم تشميل عمال مؤسسة المياه وعددهم نحو 2500 عامل، في الوجبة الغذائية خلال الفترة القريبة.

وأكد العمل على تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية العائد لنقابة عمال الدولة والبلديات مرتين خلال الدورة الحالية، إذ تم رفع تعويض نهاية الخدمة من 150 ألف ليرة، إلى 350 ألف ليرة، إضافة إلى تقديم 82.8 مليون ليرة كمعونات إنسانية «ولادة، زواج، وفيات، نهاية خدمة»، مبيناً أن واردات الصندوق لعام 2018 بلغت 112.8 مليون ليرة سوريّة.

ويبلغ عدد عمال نقابة الدولة والبلديات في اللاذقية 18795 عاملاً وعاملة، منهم 16275 عاملاً وعاملة منتسبين إلى النقابة، بحسب ما ذكر الكنج، مضيفاً: إنه يتبع للنقابة 27 لجنة نقابية.